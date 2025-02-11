В республиканский тур проекта «100 идей для Беларуси» получили путёвку школьники из Несвижского района

Лучшие инициативы. В республиканский тур проекта «100 идей для Беларуси» получили путевку учащиеся из Несвижского района. Они представили две разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «Отходы в доходы» – предполагает переработку упаковки и заинтересовал жюри. Чтобы реализовать идею, девятиклассникам понадобились исследования в области химии. Школьники проводили опыты, получили образцы биоразлагаемых пленок из чешуи рыб. Их можно применять как фасовочный материал и для хранения продуктов.

Артем Гатило, учащийся средней школы №3:

Я живу возле озера. И один раз мы с папой пошли на рыбалку и я заметил, что у чешуи есть липкий слой. Мне стало интересно, можно ли это совместить и из этого сделать пленки. С этим вопросом я подошел к учителю и вот мы нашли идею, что можно создать пленки.

Людмила Шитько, учитель средней школы №3:

Каждый раз, когда мы получали образцы пленок, всегда возникали новые способы их применения и идеи. Как их получить, как их использовать. Испытание пленок – это тоже немало важно, потому что детская работа не может длиться день, два, три. Наша работа длилась больше полугода. Еще один проект – производство водорода из отходов. Над этим старшеклассники работали чуть больше полугода. В будущем инициатива поможет решить ряд экологических проблем.

Алена Савич, учащаяся Грицкевичской средней школы:

В электролизер наливаем глинисто-солевой шлам. Подаем напряжение 24 вольт и 2 ампер. Далее пропускаем через 10 % раствор гидроксида натрия и на выходе остается водород. Далее получаем электролит для щелочных аккумуляторов. А в той колбе получаем гипохлорит натрия, который является отбеливателем.