В Москве прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии – что обсудили

Тем временем в союзе Евразийском обсуждают, как устранить излишние барьеры на пути интеграции и сделать наше взаимодействие максимально эффективным. При этом набор инструментов широк: от технического регулирования до финансовой поддержки кооперационных проектов. Об этом сегодня, 13 марта, шла речь на Совете Евразийской экономической комиссии в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это последнее обсуждение перед заседанием. Принят весь пакет документов, которые представят премьер-министрам на предстоящем заседании межправсовета ЕАЭС. Особое внимание цифровизации, развитию таможенного взаимодействия и налаживанию эффективной процедуры госзакупок.

Сегодня же комиссия обсудила более 30 вопросов. Так, принято решение о расширении перечня маркируемых товаров по единым правилам Евразийского союза. Теперь в этот список добавили и некоторые кондитерские изделия. Сроки введения и порядок обозначения продукции общим кодом страны будут определять самостоятельно, но должны будут оповестить об этом партнеров за полгода. Также будет обеспечено взаимное признание маркировки на территории ЕАЭС. Такие изменения позволят повысить конкурентоспособность производителей на общем пространстве и защитить рынок от некачественных изделий. Кроме того, на встрече комиссия утвердила новую программу защиты прав потребителей в условиях цифровизации рынка до 2030 года.