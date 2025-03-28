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В Москве пройдёт Международный экономический форум СНГ

28 марта 2025 05:56
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Для развития сотрудничества в рамках Содружества: в Москве 28 марта состоится Международный экономический форум СНГ. Запланировано оценить меры государственной поддержки проектов – научных, инновационных и инвестиционных. Эксперты обсудят также развитие евразийских производственных и логистических цепочек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве пройдёт Международный экономический форум СНГ-2

Основное внимание уделят стимулированию экономического сотрудничества, разработке совместных инициатив в сфере науки и технологий, созданию условий для успешной реализации инновационных проектов. Отметим, в последнее время расширяется сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере. Для обслуживания взаимных экономических операций все активнее используются собственные независимые платежные системы и расчетные инструменты. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между участниками Содружества уже превышает 85 %. Углубление партнерства в самых разных сферах отвечает интересам народов стран СНГ.

# Беларусь-Россия # СНГ # Международное сотрудничество

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