Прямой эфир

Вкус моря. На выставке-ярмарке в Минске представлен большой ассортимент рыбы премиального качества

27 марта 2025 19:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большой ассортимент вкусной продукции премиального качества от свежей икры до целых рыбных тушек представлен на выставке-ярмарке в Минске, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Вкус моря. На выставке-ярмарке в Минске представлен большой ассортимент рыбы премиального качества-2

Постоянные покупатели уже давно оценили высококачественный и полезный продукт северных морей. Рыба красная и белая, копченая, соленая и вяленая.

Вкус моря. На выставке-ярмарке в Минске представлен большой ассортимент рыбы премиального качества-4

Соли у нас минимально. Покупатели нас знают и любят. Наша рыбка украсит любой праздничный стол, поднимет настроение.

Вкус моря. На выставке-ярмарке в Минске представлен большой ассортимент рыбы премиального качества-6

Весной многие ощущают упадок сил и настроения. И хотя понемногу приходит солнце, а вместе с ним – долгожданный витамин D, который регулирует настроение, некоторые все еще чувствуют себя сонными и подавленными. Справиться с этим и почувствовать себя счастливее поможет рыба.

Вкус моря. На выставке-ярмарке в Минске представлен большой ассортимент рыбы премиального качества-8

Вкус настоящей, свежей, не перемороженной, масляной рыбы. Скажу как настоящий рыбак: здесь очень большой выбор рыбы. И отдельные виды рыбы даже для меня впервые! Но выглядит все очень классно, аппетитно. Кажется, попробовал бы все. 

Вкус моря. На выставке-ярмарке в Минске представлен большой ассортимент рыбы премиального качества-10

Ярмарка дикой рыбы северных морей расположилась по ул. Ландера, 36А. Сходить за покупками и подарить гастрономические эмоции себе и своим близким можно по 3 апреля включительно с 10:00 до 19:00.

# Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
Что белорусы впервые увидят на параде 9 Мая? Организаторы раскрыли некоторые детали
27 марта 2025 18:47

Что белорусы впервые увидят на параде 9 Мая? Организаторы раскрыли некоторые детали

Кочанова вручила дипломы выпускникам Минского государственного колледжа цифровых технологий
27 марта 2025 18:34

Кочанова вручила дипломы выпускникам Минского государственного колледжа цифровых технологий

Беларусь и Китай объединят более 100 мероприятий ШОС
27 марта 2025 18:28

Беларусь и Китай объединят более 100 мероприятий ШОС