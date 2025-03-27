Вкус моря. На выставке-ярмарке в Минске представлен большой ассортимент рыбы премиального качества

Большой ассортимент вкусной продукции премиального качества от свежей икры до целых рыбных тушек представлен на выставке-ярмарке в Минске, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Постоянные покупатели уже давно оценили высококачественный и полезный продукт северных морей. Рыба красная и белая, копченая, соленая и вяленая.

Соли у нас минимально. Покупатели нас знают и любят. Наша рыбка украсит любой праздничный стол, поднимет настроение.

Весной многие ощущают упадок сил и настроения. И хотя понемногу приходит солнце, а вместе с ним – долгожданный витамин D, который регулирует настроение, некоторые все еще чувствуют себя сонными и подавленными. Справиться с этим и почувствовать себя счастливее поможет рыба.

Вкус настоящей, свежей, не перемороженной, масляной рыбы. Скажу как настоящий рыбак: здесь очень большой выбор рыбы. И отдельные виды рыбы даже для меня впервые! Но выглядит все очень классно, аппетитно. Кажется, попробовал бы все.