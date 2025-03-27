Дзермант: мы настраиваем своё государство, чтобы оно было слышащим, чтобы оно слышало на местах

Алексей Дзермант, политолог:

Фильм «Председатель» снят по мотивам судьбы Кирилла Орловского, знаменитого белоруса, партизана, который попросил у Сталина, будучи инвалидом, раненым, таким уже, по сути, недееспособным, попросился специально у Сталина возглавить колхоз и сделал его успешным колхозом-миллионером. И вот по мотивам его истории снят этот знаменитый фильм «Председатель».

Так вот, связка какая. Когда Президент выступал перед нами и управленческим классом, теми, кто так или иначе информационной политикой занимается, он говорил, вот тоже ловил эти смыслы: вы хозяева на своей земле, никто вам не вправе диктовать, что делать, вы сами принимаете решения и реализуете их. Вот он просто на словах объяснил, что такое суверенитет и независимость. Но сейчас мало просто это понять. Нужно воплотить это на практике.

Григорий Азаренок, СТВ:

И даже не только в каких-то управленческих, политических вещах, но и, например, если девелопер или бизнесмен, или кто-то еще установил такие цены, такие ставки, а ты видишь, что на земле это не работает, людей это раздражает, то можно и разобраться, даже если он на крутой тачке из Минска приезжает. Но вы хозяева на своей земле. И вот что это за такие перекупщики и прочее? Ну, даже здесь вот такие моменты.

Алексей Дзермант:

Совершенно верно. И почему мы так настраиваем свое государство, делаем определенную такую тонкую настройку? Чтобы государство было слышащим, чтобы оно слышало на местах. Первый уровень – это, естественно, управленцы, властная вертикаль. Другой уровень – вот эти общественники, те, кого на Западе этим словечком «гражданское общество» называют. У нас это общественники, актив партийный, профсоюзный, организаций различных, и молодежных, и не только, и ветеранских. Они тоже часть этого механизма слышащего государства. Должны, по крайней мере, быть. И нужно к этому стремиться. Потому что все это нужно для того, чтобы существовала обратная связь, взаимосвязь и понимание проблем. От самого низового уровня до уровня регионального и уровня страны.