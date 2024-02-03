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Как белорусские учёные добираются до Антарктиды? Пообщались с главой центра полярных исследований

03 февраля 2024 13:57
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Четверо суток в пути и 570 километров. Белорусские полярники совершили научный поход в неизученный район Антарктиды. В гостях студии «Новое утро» на РТР-Беларусь Владимир Рыжиков, начальник Республиканского центра полярных исследований.

Почти 600 километров. Зачем белорусские полярники отправились туда в 16-й раз?

Как белорусские учёные добираются до Антарктиды? Пообщались с главой центра полярных исследований-1

Владимир Рыжиков, начальник Республиканского центра полярных исследований:
Недаром у всех географов, исследователей существует тяга к неясному и неизвестному. И наш центр этому яркий пример. Сама структура, в которой мы работает, Национальная академия наук, подразумевает поиск новых, неизведанных, ранее невиданных мест. Это задача, которая ежегодно ставится перед нашими полярниками.

Как белорусские учёные добираются до Антарктиды? Пообщались с главой центра полярных исследований-4

Наши специалисты в Антарктиде регулярно сталкиваются с трудностями. В первую очередь природного характера. Там очень суровый переменчивый климат. Жизненных ситуаций достаточно много. Даже сам процесс, как добираются полярники на нашу станцию, – это тоже непростой момент. Во-первых, часть группы добирается авиационным путем: 6-часовой перелет из Кейптауна (Южная Африка) до станции логистического центра «Новолазаревская», а оттуда уже внутриконтинентальными рейсами добираются до нашей станции. Но часть наших полярников раньше добиралась на научно-экспедиционном судне. Ему стоило преодолеть ревущие широты, где достаточное количество айсбергов, непростая ледовая обстановка. Ледокол должен был, чтобы приблизиться к нашей станции – там огромный лед, более 100 километров от берега – и судно пробивается через эти льды к нашей станции. И оттуда вертолетами доставляются груз и полярники на станцию.

Как белорусские учёные добираются до Антарктиды? Пообщались с главой центра полярных исследований-7

Республика Беларусь далеко не аутсайдер на этом континенте. У нас большой опыт еще с советских времен. И предыдущие экспедиции дали базис, основу для расширения этой географии. Первая экспедиция, наши полярники находились на ограниченном по площади участке территории. Стояли задачи по созданию станции. И исследования в первые годы проводились по замеру ультрафиолета, состава атмосферы, биологических исследований, экосистем. Но расширения географии исследований тогда не проводилось. А теперь задачи, которые стоят перед полярниками, – это расширение географии. И в первую очередь тех удаленных мест этого континента, которые мало изучены и не были доступны.

Подробности об экспедиции ищите в видео.

# Антарктида # общество # Владимир Рыжиков

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