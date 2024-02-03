Как белорусские учёные добираются до Антарктиды? Пообщались с главой центра полярных исследований

Четверо суток в пути и 570 километров. Белорусские полярники совершили научный поход в неизученный район Антарктиды. В гостях студии «Новое утро» на РТР-Беларусь Владимир Рыжиков, начальник Республиканского центра полярных исследований. Почти 600 километров. Зачем белорусские полярники отправились туда в 16-й раз?

Владимир Рыжиков, начальник Республиканского центра полярных исследований:

Недаром у всех географов, исследователей существует тяга к неясному и неизвестному. И наш центр этому яркий пример. Сама структура, в которой мы работает, Национальная академия наук, подразумевает поиск новых, неизведанных, ранее невиданных мест. Это задача, которая ежегодно ставится перед нашими полярниками.

Наши специалисты в Антарктиде регулярно сталкиваются с трудностями. В первую очередь природного характера. Там очень суровый переменчивый климат. Жизненных ситуаций достаточно много. Даже сам процесс, как добираются полярники на нашу станцию, – это тоже непростой момент. Во-первых, часть группы добирается авиационным путем: 6-часовой перелет из Кейптауна (Южная Африка) до станции логистического центра «Новолазаревская», а оттуда уже внутриконтинентальными рейсами добираются до нашей станции. Но часть наших полярников раньше добиралась на научно-экспедиционном судне. Ему стоило преодолеть ревущие широты, где достаточное количество айсбергов, непростая ледовая обстановка. Ледокол должен был, чтобы приблизиться к нашей станции – там огромный лед, более 100 километров от берега – и судно пробивается через эти льды к нашей станции. И оттуда вертолетами доставляются груз и полярники на станцию.