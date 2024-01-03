В Московском зоопарке выбрали имя для маленькой панды

Катюша, именно так назвали малышку-панду из Московского зоопарка. В голосовании на онлайн-платформе приняли участие более 380 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас Катюше четыре месяца. У нее уже много зубов, и она достаточно хорошо ходит. Недавно прошел очередной осмотр: вес – почти 9 килограммов, а длина тела с хвостиком – 79,5 сантиметра.