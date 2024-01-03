Прямой эфир

Более 3 тыс. жителей ЕС посетили Беларусь за выходные по безвизу

03 января 2024 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Любопытную информацию озвучили в Госпогранкомитете. За выходные дни более 3 тысяч жителей Евросоюза посетили Беларусь без виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 3 тыс. жителей ЕС посетили Беларусь за выходные по безвизу-1

Преимущественное большинство пришлось на путешественников из Литвы. Радость встречи Нового года с белорусами разделили свыше 650 гостей, которые приехали к нам из Латвии. Границу пересекли и 440 поляков. В общей сложности с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало свыше 800 тысяч иностранцев из сопредельных стран ЕС.

Президент Беларуси поддержал предложение МИД о продлении действия этой системы. Безвиз для соседей будет действовать весь нынешний год.

# Туризм # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Больше тысячи фур застряли на белорусско-литовской границе
03 января 2024 10:52

Больше тысячи фур застряли на белорусско-литовской границе

Площадки работали до 4 утра. Как в Минске отпраздновали Новый год?
03 января 2024 10:01

Площадки работали до 4 утра. Как в Минске отпраздновали Новый год?

Победительница олимпиады по белорусскому рассказала, куда планирует поступать
03 января 2024 10:00

Победительница олимпиады по белорусскому рассказала, куда планирует поступать