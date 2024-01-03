Более 3 тыс. жителей ЕС посетили Беларусь за выходные по безвизу

Любопытную информацию озвучили в Госпогранкомитете. За выходные дни более 3 тысяч жителей Евросоюза посетили Беларусь без виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преимущественное большинство пришлось на путешественников из Литвы. Радость встречи Нового года с белорусами разделили свыше 650 гостей, которые приехали к нам из Латвии. Границу пересекли и 440 поляков. В общей сложности с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало свыше 800 тысяч иностранцев из сопредельных стран ЕС.

Президент Беларуси поддержал предложение МИД о продлении действия этой системы. Безвиз для соседей будет действовать весь нынешний год.