Больше тысячи фур застряли на белорусско-литовской границе

Почти 1 600 фур ждут въезда в ЕС на белорусской границе. Самым загруженным направлением остается литовское, где в очереди скопились 1 220 грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины этого очевидны: медленная работа служб на литовской стороне. За выходные дни там оформили только треть транспорта от нормы. Еще меньше водителей в процентном соотношении пересекло границу на польском направлении. Как результат – людям пришлось в буквальном смысле слова встречать Новый год на колесах, а не в кругу семьи. Иногда, чтобы пересечь границу ЕС, приходиться ждать по две недели.