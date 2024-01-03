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Больше тысячи фур застряли на белорусско-литовской границе

03 января 2024 10:52
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Почти 1 600 фур ждут въезда в ЕС на белорусской границе. Самым загруженным направлением остается литовское, где в очереди скопились 1 220 грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше тысячи фур застряли на белорусско-литовской границе-1

Причины этого очевидны: медленная работа служб на литовской стороне. За выходные дни там оформили только треть транспорта от нормы. Еще меньше водителей в процентном соотношении пересекло границу на польском направлении. Как результат – людям пришлось в буквальном смысле слова встречать Новый год на колесах, а не в кругу семьи. Иногда, чтобы пересечь границу ЕС, приходиться ждать по две недели.

# Очереди на границе Беларуси # общество

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