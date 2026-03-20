Кто может учиться театральному мастерству – рассказал заслуженный артист БССР

Заслужить право учиться театральному мастерству – та еще задача. Есть немало воспоминаний известных артистов о том, как проходили экзамены в легендарные Щепку, Щуку, ВГИК или ГИТИС. Сколько слез и трагедий видели эти стены, сколько прекрасных и волнующих моментов, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Что помогает актерам перевоплощаться – объяснила психолог

Очень часто поступление в театральный вуз зависит от настроя наставника, набирающего курс. Все же при приеме стараются рассмотреть в каждом абитуриенте его способности и подсказать ему путь. Ведь не все способны понять, в чем его талант.