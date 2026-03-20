Прямой эфир

Кто может учиться театральному мастерству – рассказал заслуженный артист БССР

20 марта 2026 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заслужить право учиться театральному мастерству – та еще задача. Есть немало воспоминаний известных артистов о том, как проходили экзамены в легендарные Щепку, Щуку, ВГИК или ГИТИС. Сколько слез и трагедий видели эти стены, сколько прекрасных и волнующих моментов, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Что помогает актерам перевоплощаться – объяснила психолог

Очень часто поступление в театральный вуз зависит от настроя наставника, набирающего курс. Все же при приеме стараются рассмотреть в каждом абитуриенте его способности и подсказать ему путь. Ведь не все способны понять, в чем его талант.

Кто может учиться театральному мастерству – рассказал заслуженный артист БССР-2

Владимир Мищанчук, заслуженный артист БССР:
Вроде бы желание есть, но желание возникает постольку, поскольку экзамены – басня, проза, стихотворение. Спел, станцевал. Тесты сдал – два, по истории и языку. Экзамены очень, как говорят, легкие. Ничего подобного, легких экзаменов не бывает. 

Поэтому многие идут, просто не думая о том, что грядет для его будущего, для его настоящего, для его самосовершенствования. Он не совсем понимает, куда пришел. Бывают такие случаи. Конечно, мы с такими прощаемся и прощались, насколько я помню.

Подробности в видео.

# Владимир Мищанчук # Театр

Другие новости рубрики

Все новости
Мы вернем им эти фуры – Лукашенко о литовских машинах, застрявших в Беларуси
20 марта 2026 17:25

Мы вернем им эти фуры – Лукашенко о литовских машинах, застрявших в Беларуси

Победителей национального конкурса «Искусство книги» чествовали на Международной книжной выставке
20 марта 2026 17:18

Победителей национального конкурса «Искусство книги» чествовали на Международной книжной выставке

Игорь Сергеенко оценил подготовку к посевной кампании в Витебской области
20 марта 2026 17:08

Игорь Сергеенко оценил подготовку к посевной кампании в Витебской области