В московских аэропортах из-за сильного тумана задержали или отменили более 100 рейсов

Из-за сильного тумана в московских аэропортах задержано или отменено более 100 рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вылета из Шереметьево и Домодедово в Минск не по расписанию ожидают и пассажиры «Белавиа».