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В московских аэропортах из-за сильного тумана задержали или отменили более 100 рейсов

02 ноября 2021 08:45
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Из-за сильного тумана в московских аэропортах задержано или отменено более 100 рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вылета из Шереметьево и Домодедово в Минск не по расписанию ожидают и пассажиры «Белавиа».  

В московских аэропортах из-за сильного тумана задержали или отменили более 100 рейсов-1

Туман сгустился и в Беларуси. Минимум до полудня он будет ухудшать видимость на дорогах до 100-500 метров. Объявлен оранжевый уровень опасности.  

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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