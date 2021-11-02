В Беларуси отмечается День подразделений спецназначения внутренних войск МВД

Новости Беларуси. День подразделений специального назначения внутренних войск МВД отмечается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они по праву считаются элитными. Многие мальчики с детства мечтают служить здесь, а призывники, чтобы попасть в ряды спецназовцев, проходят строгий отбор.

Свою историю отечественный спецназ начинает с конца 1980-х годов, когда все поняли, что в Советском Союзе начались проблемы с горячими точками. Именно в этот день в 1989 году в войсковой части 3214 сформировали учебную роту специального назначения. Это было сделано после возвращения 362-го оперативного полка из Сумгаита, где военнослужащие проявили себя как настоящие профессионалы и выполнили все поставленные служебно-боевые задачи.