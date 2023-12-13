В Молодёжном парламенте предложили создать курсы финансовой безопасности для пожилых в сельской местности

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Алексей Товстыка, заместитель председателя Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: Мне бы хотелось чего-то практического. У меня есть конкретное предложение. Почему мы не можем, например, в сельских домах культуры, школах в селе, агрогородках собирать пожилых людей. И чтобы приходил эксперт и качественно разъяснял их финансовую безопасность, учил их этому. Я думаю, это будет очень действенно и наши пожилые люди будут в безопасности.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

А есть ли у нас такие специалисты?

Алексей Товстыка:

В школах же преподают финансовую грамотность. Сотрудники банков – компетентные люди.