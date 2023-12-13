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В Молодёжном парламенте предложили создать курсы финансовой безопасности для пожилых в сельской местности

13 декабря 2023 17:51
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

В Молодёжном парламенте предложили создать курсы финансовой безопасности для пожилых в сельской местности-1

Алексей Товстыка, заместитель председателя Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Мне бы хотелось чего-то практического. У меня есть конкретное предложение. Почему мы не можем, например, в сельских домах культуры, школах в селе, агрогородках собирать пожилых людей. И чтобы приходил эксперт и качественно разъяснял их финансовую безопасность, учил их этому. Я думаю, это будет очень действенно и наши пожилые люди будут в безопасности.

В Молодёжном парламенте предложили создать курсы финансовой безопасности для пожилых в сельской местности-4

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
А есть ли у нас такие специалисты?

Алексей Товстыка:
В школах же преподают финансовую грамотность. Сотрудники банков – компетентные люди.

«Финансовая грамотность должна быть с детства». Студент назвал эффективный инструмент обучения – подробности.

# Мошенничество # общество # Григорий Азарёнок

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