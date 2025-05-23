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«Флорида» разгромила «Каролину» в ½ финала Кубка Стэнли

23 мая 2025 07:12
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«Флорида» разгромила «Каролину» в ½ финала Кубка Стэнли-0

«Флорида Пантерз» разгромила «Каролину Харрикейнз» во втором матче полуфинала плей-офф НХЛ. Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счетом 5:0. Дублем отметился Сэм Беннетт, по шайбе забросили Форслинг, Ткачук и Барков. Об этом пишет РИА Новости.

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил все 17 бросков, сделав свой третий шатаут в текущем плей-офф Кубка Стэнли и установив свой клубный рекорд. Последний раз три шатаута в плей-офф были у Андрея Василевского в сезоне 2020/21.

«Флорида» ведет в серии 2-0. Следующий матч состоится 24 мая в Санрайзе.  

В обычном сезоне «Пантеры» заняли третье место в Атлантическом дивизионе, а «Каролина» – второе в Столичном дивизионе. В плей-офф «Флорида» обыграла «Тампу-Бэй» (4:1) и «Торонто» (4:3), а «Ураганы» - «Нью-Джерси» (4:1) и «Вашингтон» (4:1).

Фото: pixabay

# Хоккей

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