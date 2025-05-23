В Брюсселе считают ошибкой назначение Каи Каллас главой дипломатии ЕС

В Брюсселе не утихают страсти. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее коллеги заявили об абсолютной некомпетентности Каи Каллас. Напомним, сейчас она занимает пост представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отмечается, евродепутатов повергла в шок недавняя публичная критика президента США со стороны Каллас. Более того, ее крайне русофобская политика вылилась в анонс 18-го пакета санкций против России, в то время как 17-й еще даже не успели привести в исполнение. После этого некоторые участники Европарламента обрушились на горе-депутата с оскорблениями.

Мартин Зоннеборн, депутат Европейского парламента (Германия):

Вы понятия не имеете о делах в Европе и мире. А о дипломатии и внешней политике вы знаете столько же, сколько о хирургии на головном мозге. Более содержательно я бы пообщался со своим домашним хомяком.

Сообщается, что за пять с половиной месяцев на своем посту она не смогла выстроить рабочие отношения с руководителями большинства стран ЕС. А ее агрессивные рассуждения, согласно которым Евросоюз якобы собирается поставить на колени все недружественные Брюсселю страны, в целом заставляют сомневаться в адекватности Каллас.