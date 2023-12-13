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«Финансовая грамотность должна быть с детства». Студент назвал эффективный инструмент обучения

13 декабря 2023 17:43
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

В Молодежном парламенте предложили создать курсы финансовой безопасности для пожилых в сельской местности – подробности здесь.

«Финансовая грамотность должна быть с детства». Студент назвал эффективный инструмент обучения-1

Михаил Радовский, студент Белорусского государственного экономического университета:
Я считаю, что финансовая грамотность должна быть с детства. И это большая ошибка, что предыдущим поколениям не прививали ее.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Как-то 2 000 лет живем, и нормально. У людей хозяйства свои были.

Михаил Радовский:
Это неправильно. Вы можете не вести учет, но экономика работает, экономические законы работают всегда и везде. Вы можете не учитывать их или учитывать – они будут всегда работать. Нужно создавать телеканалы. У нас был телеканал ББК – «Белорусский бизнес-канал». Почему их сейчас нет, я не понимаю. Аудитория должна развиваться в финансовом плане. Должно показываться, что такое финансовые инструменты, как можно инвестировать.

# Деньги # общество # Григорий Азарёнок

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