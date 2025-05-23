Россиянин готовил теракт в РФ – он задержан в Калининграде

ФСБ РФ сообщает о задержании россиянина, который готовил террористический акт на маршруте следования парадной колонны 9 мая. Об этом пишет РИА Новости.

Взрыв гражданин России планировал совершить по заданию украинского куратора. Задержанный мужчина 2000 года рождения добровольно вступил в запрещенную в РФ террористическую организацию. Руководства к действиям он получал посредством мессенджера, что подтверждено в переписке между ним и куратором.

За подрыв бомбы на 9 Мая в Калининграде россиянину обещали $205 тыс.

Заведено уголовное дело. Фигурант находится под стражей, мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.