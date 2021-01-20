В Молодечно строят дом для многодетных семей. Сколько стоит квадрат?

Новости Беларуси. Внимание на социальное и арендное жилье. В каждом районном центре подготовлены схемы для комплексной застройки с инженерной инфраструктурой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Активными темпами идет строительство и в Молодечно. Здесь возводят 72-квартирный жилой дом.

Его строительство осуществляется при государственной поддержке. В доме 18 однокомнатных, 36 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Строить многоэтажку начали еще в конце лета-2020. Сейчас идет монтаж технического этажа. Все квартиры будут предназначены для многодетных семей. Работы планируют завершить в мае.

Людмила Сергеева, главный инженер УКС Молодечненского района:

Дом обеспечен всей инфраструктурой. С учетом того, что участниками долевого строительства являются многодетные семьи, особое внимание будет уделено оборудованию детских игровых площадок с размещением малых архитектурных форм. Стоимость строительства дома – 4 миллиона 900 тысяч белорусских рублей. Стоимость метра квадратного составляет 1 160 белорусских рублей.