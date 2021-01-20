В Молодечно строят дом для многодетных семей. Сколько стоит квадрат?
Новости Беларуси. Внимание на социальное и арендное жилье. В каждом районном центре подготовлены схемы для комплексной застройки с инженерной инфраструктурой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Активными темпами идет строительство и в Молодечно. Здесь возводят 72-квартирный жилой дом.
Его строительство осуществляется при государственной поддержке. В доме 18 однокомнатных, 36 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Строить многоэтажку начали еще в конце лета-2020. Сейчас идет монтаж технического этажа. Все квартиры будут предназначены для многодетных семей. Работы планируют завершить в мае.
Людмила Сергеева, главный инженер УКС Молодечненского района:
Дом обеспечен всей инфраструктурой. С учетом того, что участниками долевого строительства являются многодетные семьи, особое внимание будет уделено оборудованию детских игровых площадок с размещением малых архитектурных форм. Стоимость строительства дома – 4 миллиона 900 тысяч белорусских рублей. Стоимость метра квадратного составляет 1 160 белорусских рублей.
Кроме того, в деревне Красное строится 40-квартирный дом. Срок ввода в эксплуатацию – второй квартал 2021 года. Также в 2021-м планируется начать строительство 20-квартирного дома в Радошковичах и 36-квартирного в шестом микрорайоне Молодечно.