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В Молодечно строят дом для многодетных семей. Сколько стоит квадрат?

20 января 2021 14:51
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Новости Беларуси. Внимание на социальное и арендное жилье. В каждом районном центре подготовлены схемы для комплексной застройки с инженерной инфраструктурой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Активными темпами идет строительство и в Молодечно. Здесь возводят 72-квартирный жилой дом.

В Молодечно строят дом для многодетных семей. Сколько стоит квадрат?-1

Его строительство осуществляется при государственной поддержке. В доме 18 однокомнатных, 36 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Строить многоэтажку начали еще в конце лета-2020. Сейчас идет монтаж технического этажа. Все квартиры будут предназначены для многодетных семей. Работы планируют завершить в мае.

В Молодечно строят дом для многодетных семей. Сколько стоит квадрат?-4

Людмила Сергеева, главный инженер УКС Молодечненского района:
Дом обеспечен всей инфраструктурой. С учетом того, что участниками долевого строительства являются многодетные семьи, особое внимание будет уделено оборудованию детских игровых площадок с размещением малых архитектурных форм. Стоимость строительства дома – 4 миллиона 900 тысяч белорусских рублей. Стоимость метра квадратного составляет 1 160 белорусских рублей.

В Молодечно строят дом для многодетных семей. Сколько стоит квадрат?-7

Кроме того, в деревне Красное строится 40-квартирный дом. Срок ввода в эксплуатацию – второй квартал 2021 года. Также в 2021-м планируется начать строительство 20-квартирного дома в Радошковичах и 36-квартирного в шестом микрорайоне Молодечно.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Людмила Сергеева # Фотофакт

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