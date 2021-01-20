«Идёшь к своему подопечному как в гости». Так в Минской области помогают одиноким и инвалидам

Жанна Певец не только социальный работник. Для многих своих подопечных она и друг, и самый близкий родственник. В сфере она работает 9 лет. Помогает одиноким пенсионерам – у нее 11 подопечных. Каждого навещает по несколько раз в неделю.

Жанна Певец, социальный работник Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения:

Это и женщины, и мужчины, и семейные пары у меня бывают, тоже на участке есть. Возраст – после 70 чаще всего. И после 80 бывают, бывают даже и за 90 лет. Главное, вы понимаете, это неравнодушие в нашей работе. Идешь к своему подопечному как в гости, скажем так. Воспринимаешь это как родственника. И тогда и работа будет не в тяжесть.