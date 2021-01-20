«Идёшь к своему подопечному как в гости». Так в Минской области помогают одиноким и инвалидам
Новости Беларуси. Социальные работники помогают одиноким пенсионерам и инвалидам справиться с последствиями морозов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудники территориальных центров готовы привезти продукты и лекарства, организованы линии психологической помощи.
Кстати, сейчас в Минской области 150 тысяч человек, которые нуждаются в помощи. Соцработников – почти 2,5 тысячи.
Подробнее об их нелегком труде – в материале Вероники Сайко.
Жанна Певец не только социальный работник. Для многих своих подопечных она и друг, и самый близкий родственник. В сфере она работает 9 лет. Помогает одиноким пенсионерам – у нее 11 подопечных. Каждого навещает по несколько раз в неделю.
Жанна Певец, социальный работник Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения:
Это и женщины, и мужчины, и семейные пары у меня бывают, тоже на участке есть. Возраст – после 70 чаще всего. И после 80 бывают, бывают даже и за 90 лет. Главное, вы понимаете, это неравнодушие в нашей работе. Идешь к своему подопечному как в гости, скажем так. Воспринимаешь это как родственника. И тогда и работа будет не в тяжесть.
Подробности смотрите в нашем видеоматериале.