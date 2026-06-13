В Молодечно продолжается Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни

Главная интрига фестиваля «Маладзечна – 2026» близка к развязке. Сегодня, 13 июня, узнаем, кто станет победителем Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два отборочных этапа уже позади. В 17 вечера стартует заключительный, решающий тур. Для молодых артистов это колоссальный опыт и суровый экзамен на профессионализм. Конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни проходит в Молодечно. Жюри конкурса пока не выделило явного претендента на Гран-при. Силы участников равны, а уровень мастерства в этом году настолько высок, что судей ждет жаркая дискуссия. Имя победителя определит только решающий тур, который пройдет в сопровождении оркестра.

Роман Козырев, член жюри Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни:

Подросло поколение прекрасных талантливых ребят, и нам это очень приятно. И наоборот, у нас усложнилась теперь задача, потому что у нас разбегаются глаза. Мы сейчас обсуждали, кто это может быть: Гран-при, первое место, второе. И прямо достаточно сложная задача. Пока конкурсанты готовятся к главному выходу на сцену, праздничное настроение охватило все улицы Молодечно. Город превратился в одну большую фестивальную площадку: интерактивные зоны, выставки и мастер-классы. Здесь каждый гость может лично освоить соломоплетение, традиционную вытинанку или ткачество.