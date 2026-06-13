В Молодечно продолжается Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни

Главная интрига фестиваля «Маладзечна – 2026» близка к развязке. Сегодня, 13 июня, узнаем, кто станет победителем Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная интрига фестиваля «Маладзечна – 2026» близка к развязке. Сегодня, 13 июня, узнаем, кто станет победителем Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два отборочных этапа уже позади. В 17 вечера стартует заключительный, решающий тур. Для молодых артистов это колоссальный опыт и суровый экзамен на профессионализм.
Конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни проходит в Молодечно.
Жюри конкурса пока не выделило явного претендента на Гран-при. Силы участников равны, а уровень мастерства в этом году настолько высок, что судей ждет жаркая дискуссия. Имя победителя определит только решающий тур, который пройдет в сопровождении оркестра.
Роман Козырев, член жюри Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни:
Подросло поколение прекрасных талантливых ребят, и нам это очень приятно. И наоборот, у нас усложнилась теперь задача, потому что у нас разбегаются глаза. Мы сейчас обсуждали, кто это может быть: Гран-при, первое место, второе. И прямо достаточно сложная задача.
Пока конкурсанты готовятся к главному выходу на сцену, праздничное настроение охватило все улицы Молодечно. Город превратился в одну большую фестивальную площадку: интерактивные зоны, выставки и мастер-классы. Здесь каждый гость может лично освоить соломоплетение, традиционную вытинанку или ткачество.
Привезли такие работы именные. Все фрагменты узора взяты из белорусских народных рушников. От наших бабуль. Не всегда дома можно повесить рушник. А именную работу, вот имя, называется эта коллекция «Імя імя твайго».
Для Молодечно этот фестиваль уже давно настоящая визитная карточка. Ну а главным финальным аккордом юбилейного форума станет гала-концерт «Праздник солнца» в Летнем амфитеатре.