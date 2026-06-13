Путешествие сквозь века – что скрывают богатые фонды краеведческого музея в Молодечно

Познаем пятый регион и отправляемся в Минский областной краеведческий музей. Сокровищница истории и культуры находится в городе Молодечно. В драгоценных фондах – 82 737 предметов. Здесь можно совершить путешествие в прошлое, окунуться в мир традиций, побывать в белорусских джунглях и вдохновиться современными успехами. Классические экскурсии чередуются с квестами и музейными занятиями. Постоянные экспозиции – с временными. Креативная команда всегда найдет чем удивить. Программа богата на мероприятия, здесь найдут свой интерес от мала до велика

Ольга Шилько, ученый секретарь Минского областного краеведческого музея:

Молодое поколение притягивает, конечно, инфопанели. Нас знакомят и с историей нашего музея, знакомят, сколько музеев в Минской области. Мы можем познакомиться с афишей, какие мероприятия проходят у нас в музее. Мы можем посмотреть игры для самых маленьких.

Татьяна Березовец, старший научный сотрудник Минского областного краеведческого музея:

Для посетителей маленьких у нас разработана книжечка «Музейная прогулка». С различными заданиями, куда дети с удовольствием что-то вписывают, где-то рисуют, и таким образом проходят экскурсию, но работая совместно со своими родителями, бабушками. Мы расположены также на площадке музейной международной IZI Travel и людям, которые приходят к нам музей, не обязательно заказывать экскурсию, они могут пройти ее самостоятельно. На каждой витрине практически размещен QR-код? сканируете и там можно как прослушать, так и почитать про экспонаты.

Великолепные гобелены – достояния и визитка музея. Детище известного художника Эдуарда Рымаровича. Это самый большой экспонат. Он состоит из 7 частей и посвящен старейшим городам Минщины. В центре внимания – исторические личности и архитектурные памятники. Такой шедевр вдохновляет на путешествия. Могилевский музей имени Масленикова запустил уникальный проект «Тайное свидание с искусством».