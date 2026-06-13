Гибридная одежда и смелые эксперименты: чем удивляет белорусская мода

Алина Трус, корреспондент: Дизайнеры задают тренды этого лета. На одной площадке представители известных белорусских брендов. Узнаем об актуальных фасонах и топовых цветовых решениях.

Ядвига Чайковская, основатель модного проекта для дизайнеров и моделей:

Разные ткани, это разные интерпретации, разные образы. Это, возможно, где-то гибридные изделия, футуризм тоже сегодня активно пользуется популярностью. То есть белорусские бренды стараются удивлять, что для предпринимателя достаточно сложно, потому что мы понимаем, что нужно делать более базовую вещь, которую будут покупать все, но наши белорусские бренды не боятся рисковать, не боятся пробовать что-то новое, и у них это получается.

Белорусские дизайнеры каждый год все больше восхищают смелыми решениями и новаторскими подходами.