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Конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни проходит в Молодечно

13 июня 2026 10:54
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Исключительно живой звук. В Молодечно проходит решающий этап Национального конкурса молодых исполнителей. Музыкальное состязание – одно из главных событий юбилейного, XXV фестиваля белорусской песни и поэзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни проходит в Молодечно-2

Сито жестких региональных отборов уже позади. Сегодня, 13 июня, на сцене Дворца культуры финалисты представляют свои первые конкурсные номера. Но главная интрига раскроется после 17 часов вечера. В заключительном раунде вокалисты выступят в сопровождении легендарного академического оркестра имени Михаила Финберга. Для молодых артистов это колоссальный опыт и суровый экзамен на профессионализм. Каждый выбирал репертуар, близкий сердцу.

Конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни проходит в Молодечно-4

Полина Казакевич, участница Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни (Гомель):
Гэтую песню «Жураўлі» я выбрала таму, што яна перадае ту сумоту, напрыклад, як салдаты не вярнуліся з вайны да хаты. Подзвіг салдат жыве вечна, і мы павінны гэта памятаць і заўседы расказваць моладзі.

Конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни проходит в Молодечно-6

Милена Юрчик, участница Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни (Брест):
Не першы раз прымаю ўдзел у гэтым конкурсе. У мінулым годзе я таксама прадстаўляла сваю родную Брэсцкую вобласць. Для мяне гэты фестываль – гэта галоўная культурная падзея ў жыцці краіны. І таму гэта вельмі важна і вельмі прыемна – прымаць удзел і пець на такой вялікай сцэне для журы і слухачоў.

Выступления молодых дарований оценивает профессиональное жюри. Благодаря прямой трансляции на телеканале «Беларусь 3», за вокальной битвой в эти минуты следит вся страна. Для Молодечно этот престижный конкурс давно стал визитной карточкой. Город с особой творческой атмосферой вновь зажигает будущих звезд белорусской эстрады.

# Конкурс

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