Конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни проходит в Молодечно

Исключительно живой звук. В Молодечно проходит решающий этап Национального конкурса молодых исполнителей. Музыкальное состязание – одно из главных событий юбилейного, XXV фестиваля белорусской песни и поэзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сито жестких региональных отборов уже позади. Сегодня, 13 июня, на сцене Дворца культуры финалисты представляют свои первые конкурсные номера. Но главная интрига раскроется после 17 часов вечера. В заключительном раунде вокалисты выступят в сопровождении легендарного академического оркестра имени Михаила Финберга. Для молодых артистов это колоссальный опыт и суровый экзамен на профессионализм. Каждый выбирал репертуар, близкий сердцу.

Полина Казакевич, участница Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни (Гомель): Гэтую песню «Жураўлі» я выбрала таму, што яна перадае ту сумоту, напрыклад, як салдаты не вярнуліся з вайны да хаты. Подзвіг салдат жыве вечна, і мы павінны гэта памятаць і заўседы расказваць моладзі.

Милена Юрчик, участница Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни (Брест):

Не першы раз прымаю ўдзел у гэтым конкурсе. У мінулым годзе я таксама прадстаўляла сваю родную Брэсцкую вобласць. Для мяне гэты фестываль – гэта галоўная культурная падзея ў жыцці краіны. І таму гэта вельмі важна і вельмі прыемна – прымаць удзел і пець на такой вялікай сцэне для журы і слухачоў.

Выступления молодых дарований оценивает профессиональное жюри. Благодаря прямой трансляции на телеканале «Беларусь 3», за вокальной битвой в эти минуты следит вся страна. Для Молодечно этот престижный конкурс давно стал визитной карточкой. Город с особой творческой атмосферой вновь зажигает будущих звезд белорусской эстрады.