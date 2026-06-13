Когда характер сильнее любых диагнозов: вдохновляющая история Софьи Праздновой

Диагноз, который изменил жизнь, но не душу. Софья Празднова, победительница открытого Кубка мира по спортивным бальным танцам на колясках, чемпионка Беларуси по плаванию, художница, доказывает, что граница существует только в нашей голове. И сегодня эта стойкая прекрасная девушка в студии «Нового утра».

Софья Празднова, спортсменка, художница:

Я села в коляску в 5 месяцев. Это произошло из-за прививки от полиомиелита. Мне сделали ее. Фактически должны были дать медотвод от прививки. И, соответственно, я заболела самим полиомиелитом. Потом бесконечные реабилитации, лечение. Я творческой девочкой была с самого детства, с самого-самого маленького детства. У меня не работает левая рука, и вот правой кистью я все делаю. Мама всегда удивлялась: ой, ты это можешь? Приходит в комнату: ой, ты пришиваешь тут что-то к чему-то? Я даже не знала, что ты так умеешь.

Такое было всю мою жизнь, поэтому я это развивала, но не было такого, что я к чему-то пришла. И я закончила механико-математический факультет. Математика, физика точно так же были в моей жизни. Мне просто это давалось и просто интересно. Меня никто не останавливал перед какими-то сферами из разряда: ты будешь только технарем или только искусство, или еще что-то. Все поддерживали мои начинания любые.