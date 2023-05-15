«Женщине объясняют, как себя правильно вести». Вот как в Солигорске готовят будущих мам к родам

Не могли мы не заглянуть и в родильный дом. Здесь есть два родильных зала, около 20 палат совместного пребывания матери и ребенка. На родах может присутствовать супруг, а в послеродовом периоде посетить новорожденного могут и родственники. На протяжении всего пребывания мама с ребенком окружены заботой и вниманием медперсонала, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Наталья Пружина, старшая акушерка:

Женщины, которые становятся на учет по беременности, проходят на определенные темы занятия в ранние сроки беременности. И когда женщина уходит в декретный отпуск, там уже ближе по психологической подготовке к родам женщина проходит у нас занятия. Женщине объясняют, как себя правильно вести во время родов, суть самих родов. Контакт, чтобы она с врачом взаимодействовала, с акушеркой в родильном доме. Все это женщине проговаривается, объясняется. Всю беременность женщине и про питание рассказывается, про образ жизни, что она должна наблюдать вокруг себя все красивое. Оборудование все современное, в наличии имеются фитболы. Сидение на них помогает облегчить схватки. А еще здесь есть комната, в которой врачи проводят занятия с мамами, рассказывая, как уберечь малыша от опасностей дома.

Анна Артемова, врач-неонатолог:

У нас очень красивая, новая, обустроенная. Здесь все показываем, проводим беседы, лекции с мамами по поводу всего травматизма, что может касаться их маленьких деток, что может принести какие-то травмы детям. Все зависит от того, в какой комнате находится ребенок: жилая комната, кухня, туалет или ванная. Все подробно рассказываем об этом мамам, что может принести ущерб и вред их ребенку. Дети проходят разные этапы развития, это не только дети раннего неонатального периода, то есть первых 28 дней жизни, но и потом, когда мамы начнут с этим всем сталкиваться. Особого внимания заслуживает отделение детской реанимации. Сюда попадают малыши со сложными диагнозами. Каждый день медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка. Среди таких специалистов врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Стельмах.

Алексей Стельмах, врач анестезиолог-реаниматолог:

Одна из специализированных палат отделения, в которой проводится интенсивная терапия критических и жизнеугрожающих состояний у детей периода новорожденности, то есть от 0 до 28 суток. При этом детишек, которые родились недоношенными, в том числе и глубоко недоношенными, с очень низкой массой тела. Специализация этой реанимации – недоношенные дети, корпус рассчитан на выхаживание именно таких малышей, но также сюда поступают и дети с родовыми травмами. Алексей Стельмах:

За себя постоять не могут, некоторые из них рождаются в тот срок, в который должны еще находиться внутри мамы, это довольно ответственный труд, мы за них делаем все: и дышим, и кормим. Все дети в отделении лежат в специальных кювезах, в которых поддерживаются определенная температура и влажность. Приспособления накрыты. И это делается не для красоты, а в связи с тем, что глазки у недоношенных деток болезненно реагируют на дневной свет.

Алексей Стельмах:

Кювез – это специальное устройство, домик для того, чтобы ребенок находился в максимально приближенных к внутриматочным условиям. Там создается температура, влажность, приглушенный свет, можем подавать туда кислород, если дети дышат самостоятельно. У данного пациента 32,5 градуса температура, влажность 60 %. Здесь лежит доношенный ребенок, он родился в срок, просто с тяжелой инфекцией. Если ребенок младше 34 недель, тогда температура выше, может доходить до 36 градусов, влажность 70-80 %. Дети находятся на искусственной вентиляции легких, так как они не полностью открыты. Восстановление функции дыхания происходит как раз в этом отделении.

Ольга Турченко, врач анестезиолог-реаниматолог:

Одна из проблем недоношенных деток – это проблемы легких. Когда возникают эти проблемы, мы вводим специальные препараты, благодаря которым у детей раскрываются легкие, но чаще всего они требуют ИВЛ. Это наш аппарат ИВЛ, который обеспечивает эту вентиляцию, на котором мы видим, как ребенок дышит, какие объемы подаются. Все параметры мы выставляем сами, все соответственно возрасту, патологии, со старта наши параметры бывают очень жесткие, потом постепенно мы от них уходим, на это определенное время нужно. Такие препараты помогают со старта, но когда время проходит, получается, уже это не нужно, потому что ребенок дорастает до того момента, когда уже организм может сам это все наработать.

Мониторы с датчиками подключены к каждому ребенку, и если параметры выходят за пределы нормы, то подается сигнал тревоги. Ольга Турченко:

Этот сигнал сейчас показал, что ребенок или подвигался, или была икота. Каждый момент, если что-то меняется у ребенка, это все нам сигнализирует аппарат. Проводят сложные операции на сердце. Вот как в Солигорской ЦРБ спасают пациентов с серьезными диагнозами – подробности здесь. Работает также выездная реанимационная бригада, которая в любое время суток готова выезжать в любую точку региона и транспортировать ребенка.