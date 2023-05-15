Спас оркестр от смерти и участвовал в параде Победы. Интересные факты о военном дирижёре Борисе Пенчуке

Пока о человеке помнят, он жив! 15 мая исполняется 105 лет со дня рождения великого белорусского музыканта Бориса Михайловича Пенчука.
Пока о человеке помнят, он жив! 15 мая исполняется 105 лет со дня рождения великого белорусского музыканта Бориса Михайловича Пенчука.
Теплые слова и любимые алые цветы. Место встречи – перекресток улиц Володарского и Карла Маркса, дом 8-й. Именно здесь виртуозный маэстро провел лучшие годы своей жизни. Мемориальная доска, посвященная военному дирижеру, начинает знакомство с народным артистом.
Абсолютный слух и тяга к прекрасному. Борис Михайлович всегда мечтал покорить большую сцену – это была любовь с первой ноты. Но случилась война. Весной 1942 года будущий музыкант попал на фронт, где руководил дивизионным оркестром, собранным из солдат.
Нина Пенчук, дочь:
Как-то ночью стали просыпаться: насекомые кусают. Встал Борис Михайлович и говорит: а ну, давай, поднимайтесь все и пошли на улицу. Вывел всех из этого здания – и туда падает бомба. Можно себе представить отношение потом музыкантов к нему как к человеку, который спас им жизнь.
Той же весной лейтенант Пенчук был ранен. И если бы не гениальный хирург в полевом госпитале, то карьеры военного дирижера могло не быть.
Нина Пенчук:
Врач-хирург был молодой. Спрашивает: кто ты по профессии? Тот говорит: я дирижер. И врач говорит: у тебя ранение в руку, как будешь дирижировать, если в руке уже идет воспалительный процесс? Отвезли его на операцию, и тот хирург так трудился, спас ему руку. Папа даже играл на фортепиано.
И даже в самые темные времена можно найти свое счастье. На войне отважный юноша встретил любовь. Девушку, с которой после знакомства больше не расставался ни на день.
Нина Пенчук:
Он ее очень любил. Он изнемогал без нее. Когда уезжал в санаторий, то звонил каждый день по несколько раз. Кроме того, он такие письма писал...
В копилке радостных воспоминаний и парад Победы на Красной площади. Борис Пенчук – единственный из белорусских военных дирижеров, кому выпала честь принять участие в том грандиозном событии.
Нина Пенчук:
Это была очень большая честь, потому что участвовать в параде Победы могли только самые достойные, надежные люди. Чернецкий тогда был главным дирижером. А Красная площадь ведь огромная, там очень сложная акустика. Расследовали, как это сделать, чтобы в 1000-трубном оркестре слышали друг друга.
Тысячи репетиций и сотни ярких выступлений. В столице знаменитый маэстро продолжил свою блестящую карьеру. Теперь в роли начальника оркестровой службы оркестра штаба Краснознаменного Белорусского военного округа.
Нина Пенчук:
Как человек он был непоседа, он был очень подвижным. Он все время что-то делал, способствовал расцвету культуры в Беларуси. Стала музыка звучать по всему городу, на площадях, особенно в праздники. Весь музыкальный материал он переделал на белорусскую музыку. Взял за основу классиков белоруской музыки: Оловникова, Богатырева. Организовывал по республике конкурсы оркестров. Были конкурсы индивидуальных исполнителей.