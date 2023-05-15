Спас оркестр от смерти и участвовал в параде Победы. Интересные факты о военном дирижёре Борисе Пенчуке

Пока о человеке помнят, он жив! 15 мая исполняется 105 лет со дня рождения великого белорусского музыканта Бориса Михайловича Пенчука.

Теплые слова и любимые алые цветы. Место встречи – перекресток улиц Володарского и Карла Маркса, дом 8-й. Именно здесь виртуозный маэстро провел лучшие годы своей жизни. Мемориальная доска, посвященная военному дирижеру, начинает знакомство с народным артистом.

Абсолютный слух и тяга к прекрасному. Борис Михайлович всегда мечтал покорить большую сцену – это была любовь с первой ноты. Но случилась война. Весной 1942 года будущий музыкант попал на фронт, где руководил дивизионным оркестром, собранным из солдат.

Нина Пенчук, дочь:

Как-то ночью стали просыпаться: насекомые кусают. Встал Борис Михайлович и говорит: а ну, давай, поднимайтесь все и пошли на улицу. Вывел всех из этого здания – и туда падает бомба. Можно себе представить отношение потом музыкантов к нему как к человеку, который спас им жизнь.

Той же весной лейтенант Пенчук был ранен. И если бы не гениальный хирург в полевом госпитале, то карьеры военного дирижера могло не быть. Нина Пенчук:

Врач-хирург был молодой. Спрашивает: кто ты по профессии? Тот говорит: я дирижер. И врач говорит: у тебя ранение в руку, как будешь дирижировать, если в руке уже идет воспалительный процесс? Отвезли его на операцию, и тот хирург так трудился, спас ему руку. Папа даже играл на фортепиано.

И даже в самые темные времена можно найти свое счастье. На войне отважный юноша встретил любовь. Девушку, с которой после знакомства больше не расставался ни на день. Нина Пенчук:

Он ее очень любил. Он изнемогал без нее. Когда уезжал в санаторий, то звонил каждый день по несколько раз. Кроме того, он такие письма писал...

В копилке радостных воспоминаний и парад Победы на Красной площади. Борис Пенчук – единственный из белорусских военных дирижеров, кому выпала честь принять участие в том грандиозном событии. Нина Пенчук:

Это была очень большая честь, потому что участвовать в параде Победы могли только самые достойные, надежные люди. Чернецкий тогда был главным дирижером. А Красная площадь ведь огромная, там очень сложная акустика. Расследовали, как это сделать, чтобы в 1000-трубном оркестре слышали друг друга. Тысячи репетиций и сотни ярких выступлений. В столице знаменитый маэстро продолжил свою блестящую карьеру. Теперь в роли начальника оркестровой службы оркестра штаба Краснознаменного Белорусского военного округа.