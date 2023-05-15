До +24 градусов, дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 16 мая

Во вторник, 16 мая, на протяжении утра и дня ожидаются осадки во многих районах Беларуси. По прогнозу, погода будет переменчивой. Ночью западную половину страны ожидает дождь, а утром и днем осадки охватят многие районы. Местами возможны грозы. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду, но в отдельных районах порывы могут достигать 14 метров в секунду. Днем на севере местами скорость ветра поднимется до 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит от +9 до +15°C, а днем ожидается от +16 до +22°C. В некоторых юго-восточных районах термометры могут показать до +24°C.

Среда, 17 мая, принесет кратковременные дожди на большей части территории Беларуси в разное время суток: ночью, утром и днем. В отдельных районах возможны грозы. Ночью ветер будет неустойчивым, а днем подует с южной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду. При грозах порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +6 до +13°C, а днем ожидается от +17°C на северо-западе, до +28°C на юго-востоке.

В четверг, 18 мая, большая часть страны останется под влиянием кратковременных дождей, а в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет меняться с южного на северный со скоростью 4-9 метров в секунду. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +6°C на северо-западе до +16°C на юго-востоке, а днем ожидается от +14 до +21°C. В отдельных районах температура может снизиться до +11°C, а на юго-востоке страны поднимется от +22°C до +26°C.