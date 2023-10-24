Дворец Независимости Беларуси отмечает десятилетие

Новости Беларуси. Здесь пишется новейшая история Беларуси. Символ белорусской государственности – Дворец Независимости – отмечает сегодня 10-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом здании проходят совещания по самым важным внутренним и внешнеполитическим вопросам, встречи главы государства с представителями отечественных и зарубежных медиа.

Важной и неотъемлемой традицией стали экскурсии сюда. Во время «Большого разговора с Президентом» в марте 2019 года Александр Лукашенко обратил на это особое внимание: Дворец Независимости создавался, чтобы стать гордостью, изюминкой Беларуси.

Символ нашего суверенитета возведен по проекту архитектора Владимира Архангельского рядом с площадью Государственного флага и Парком Победы. Фасад дворца украшен белорусским орнаментом в форме слуцких поясов. Его общая площадь – около 50 тысяч квадратных метров. Это несколько сотен помещений, включая залы торжественных церемоний и переговоров, пресс-конференций и приемов. Здесь же располагается одна из резиденций Президента. Интерьеры выполнены из металла, дерева, камня, стекла и текстиля. В роскошном архитектурном сооружении представлены произведения белорусских художников, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства. Эта главная церемониальная площадка Беларуси – культурное достояние нашей нации. За 10 лет своего существования здание было свидетелем многих значимых событий, оставаясь местом для диалога, сотрудничества, дружбы, мира и созидания.