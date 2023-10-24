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КГК открывает прямую телефонную линию по вопросам качества хлеба

24 октября 2023 06:50
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Новости Беларуси. Прямую телефонную линию по вопросам качества хлеба открывает Комитет госконтроля. По телефону 191 ждут обращения по ряду вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК открывает прямую телефонную линию по вопросам качества хлеба-1

Например, предлагается сообщить о качестве продукции отечественного производства; о претензиях в адрес объектов торговли при продаже хлеба (соблюдение условий хранения, сроки реализации). Информация принимается ближайшие три дня с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30. Рассказать также можно о проблемах, связанных с обеспечением населенных пунктов хлебобулочными изделиями. Если не получится дозвониться, сообщение можно отправить в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.

# Комитет госконтроля # общество # Фотофакт

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