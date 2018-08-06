В Минске пустующую недвижимость продают с молотка

Новости Беларуси. Ставки сделаны! До конца августа в столице проведут 5 аукционов по продаже пустующей недвижимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Комитет госимущества выставил на продажу сразу 6 бесхозных помещений. Спрос на каждый лот – высокий. Объекты находятся в подвалах, либо на первых этажах жилых домов. Первая площадка в вузовском переулке обрела своего владельца сегодня. Начальная цена продажи составляла свыше 10 тысяч рублей, однако в результате торгов финальная стоимость увеличилась в 4 раза.

Светлана Нагорнова, заместитель председателя комитета государственного имущества Мингорисполкома:

Комитет государственного имущества горисполкома преследует цель как вовлечение государственного имущества в хозяйственный оборот, так и развитие субъектов малого и среднего бизнеса. Поскольку указанные помещения небольшие, имеют удобное место расположения, могут быть использованы в очень широком спектре услуг (магазины, точки бытовых услуг, фотоателье, парикмахерские).