В Минске пустующую недвижимость продают с молотка

Новости Беларуси. Ставки сделаны! До конца августа в столице проведут 5 аукционов по продаже пустующей недвижимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ставки сделаны! До конца августа в столице проведут 5 аукционов по продаже пустующей недвижимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Комитет госимущества выставил на продажу сразу 6 бесхозных помещений. Спрос на каждый лот – высокий. Объекты находятся в подвалах, либо на первых этажах жилых домов. Первая площадка в вузовском переулке обрела своего владельца сегодня. Начальная цена продажи составляла свыше 10 тысяч рублей, однако в результате торгов финальная стоимость увеличилась в 4 раза.
Светлана Нагорнова, заместитель председателя комитета государственного имущества Мингорисполкома:
Комитет государственного имущества горисполкома преследует цель как вовлечение государственного имущества в хозяйственный оборот, так и развитие субъектов малого и среднего бизнеса. Поскольку указанные помещения небольшие, имеют удобное место расположения, могут быть использованы в очень широком спектре услуг (магазины, точки бытовых услуг, фотоателье, парикмахерские).
На следующих торгах количество лотов удвоится. Через неделю желающие поборются за помещения на улице Куйбышева и на Логойском тракте. Также в скором времени с молотка уйдёт пока пустующая недвижимость на Дунина-Марцинкевича, Седых и Асаналиева. Приём заявок на участие закрывается за день до проведения аукциона.