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В Мядельском районе благоустроят более 40 воинских захоронений

06 августа 2018 18:22
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Новости Беларуси. Восстановить память. На Минщине приведут в порядок места воинской славы и братские могилы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мядельском районе благоустроят более 40 воинских захоронений-1

Накануне 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков особое внимание в Мядельском районе - тоже воинским захоронениям. Например, в курортном крае находится более 40 таких объектов.

В Мядельском районе благоустроят более 40 воинских захоронений-4

Самое крупное захоронение на две с половиной тысячи погибших - в агрогородке Княгинин. Порядком здесь займутся в ближайшее время.

В Мядельском районе благоустроят более 40 воинских захоронений-7

Людмила Кремис, ведущий специалист по социальной защите военного комиссариата Мядельского района:
Памятники, которые установлены ранее и которые своевременно были благоустроены, требуют только косметического ремонта по мере необходимости. Или капитального ремонта, если произошли серьезные повреждения. Вновь установленные воинские кладбища требуют более тщательного подхода к этому вопросу. Это установка ограждений, установка памятника и должен быть установлен православный крест, что касается воинских захоронений русской армии.

В Мядельском районе благоустроят более 40 воинских захоронений-10

Кроме того, последние 10 лет в Мядельском районе активно восстанавливают воинские захоронения времен Первой мировой войны. К делу присоединяются сельчане, молодежь и представители предприятий во время субботников.

# Беларусь помнит # общество # Людмила Кремис # Фотофакт

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