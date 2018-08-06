В Мядельском районе благоустроят более 40 воинских захоронений

Новости Беларуси. Восстановить память. На Минщине приведут в порядок места воинской славы и братские могилы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Накануне 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков особое внимание в Мядельском районе - тоже воинским захоронениям. Например, в курортном крае находится более 40 таких объектов.

Самое крупное захоронение на две с половиной тысячи погибших - в агрогородке Княгинин. Порядком здесь займутся в ближайшее время.

Людмила Кремис, ведущий специалист по социальной защите военного комиссариата Мядельского района:

Памятники, которые установлены ранее и которые своевременно были благоустроены, требуют только косметического ремонта по мере необходимости. Или капитального ремонта, если произошли серьезные повреждения. Вновь установленные воинские кладбища требуют более тщательного подхода к этому вопросу. Это установка ограждений, установка памятника и должен быть установлен православный крест, что касается воинских захоронений русской армии.