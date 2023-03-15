В Могилёве прошли первые общественные обсуждения обновлённой Концепции нацбезопасности

Новости Беларуси. Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? В Могилеве в Институте МВД прошли первые общественные обсуждения обновленной Концепции национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению главы государства диалоговые площадки, посвященные новациям второго по значимости после Конституции документа, охватят всю страну. Он обновился на 70 %. Изменения коснулись практически всех разделов – от государственного устройства до защиты демографии.

Среди новых национальных интересов – обеспечение военной безопасности, вооруженной защиты страны в любых условиях, крепкая дружба со стратегическими партнерами и углубление евразийской интеграции. В концепции учли основные тенденции современного мира, когда наряду с традиционными формами борьбы используют инструменты так называемой «умной силы» – например, в технологии цветных революций.