В Могилёве прошли первые общественные обсуждения обновлённой Концепции нацбезопасности

Новости Беларуси. Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? В Могилеве в Институте МВД прошли первые общественные обсуждения обновленной Концепции национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? В Могилеве в Институте МВД прошли первые общественные обсуждения обновленной Концепции национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По поручению главы государства диалоговые площадки, посвященные новациям второго по значимости после Конституции документа, охватят всю страну. Он обновился на 70 %. Изменения коснулись практически всех разделов – от государственного устройства до защиты демографии.
Среди новых национальных интересов – обеспечение военной безопасности, вооруженной защиты страны в любых условиях, крепкая дружба со стратегическими партнерами и углубление евразийской интеграции. В концепции учли основные тенденции современного мира, когда наряду с традиционными формами борьбы используют инструменты так называемой «умной силы» – например, в технологии цветных революций.
Александр Неверовский, заместитель государственного секретаря Совета безопасности:
Сегодня совсем непростая у нас обстановка на границе. Наши беглые оппоненты пытаются дестабилизировать обстановку внутри страны. Сегодня они понимают, что поддержки нет. Поэтому основной сценарий – силовой вариант смены власти. В стране стабильная обстановка. Власть принимает взвешенные решения.
Юрий Колотилкин, начальник кафедры административной деятельности факультета милиции Могилевского института МВД:
Наша задача – это защита общества, государства от преступных посягательств. Задачи, которые будут в новой Концепции, для себя услышали, будем немножко переформатировать процесс образовательный наш и будем готовить специалистов, готовых качественно выполнять поставленные задачи.
Новые положения Концепции национальной безопасности прошли апробацию на более чем 30 республиканских и международных научно-практических конференциях. К обсуждению были привлечены специалисты Академии наук, Института стратегических исследований и нацбезопасности. Теперь судьбу важнейшего документа решит Всебелорусское народное собрание.
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