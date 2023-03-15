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Ко Дню Победы матпомощь получат около 10 тысяч ветеранов и пострадавших от последствий ВОВ

15 марта 2023 17:55
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Новости Беларуси. Ко Дню Победы материальную помощь в Беларуси получат около 10 тысяч ветеранов и пострадавших от последствий Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ко Дню Победы матпомощь получат около 10 тысяч ветеранов и пострадавших от последствий ВОВ-1

Выплаты произведут с 26 апреля по 4 мая. Их размер определен правительством. По сравнению с 2022 годом суммы увеличены. Из республиканского бюджета на эти выплаты предусмотрено 10 миллионов рублей.

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# День Победы # общество # Фотофакт

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