Ко Дню Победы матпомощь получат около 10 тысяч ветеранов и пострадавших от последствий ВОВ

Новости Беларуси. Ко Дню Победы материальную помощь в Беларуси получат около 10 тысяч ветеранов и пострадавших от последствий Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выплаты произведут с 26 апреля по 4 мая. Их размер определен правительством. По сравнению с 2022 годом суммы увеличены. Из республиканского бюджета на эти выплаты предусмотрено 10 миллионов рублей.