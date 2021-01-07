Православные верующие отмечают Рождество Христово. Что сейчас происходит у Собора святых апостолов Петра и Павла в Минске?
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отмечают 7 января Рождество также Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда.
Рождественские богослужения 7 января проходят в каждой церкви страны. По сложившейся традиции светлый праздник с белорусами в одном из храмов разделил Президент.
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В белорусских церквях праздничные богослужения в честь Рождества Христова начались еще накануне вечером. В храмы люди идут и сейчас.
У Собора святых апостолов Петра и Павла в Минске работает съемочная группа СТВ. На связи со студией наш корреспондент Яна Шипко.
Яна Шипко, корреспондент:
Светлого Рождества! Мы находимся у древнейшего из действующих православных храмов Минска – Свято-Петропавловского собора. Ему более 400 лет. Божественные литургии прошли здесь в полночь и утром, как и во всех православных храмах по всей стране. И сейчас верующие устремляются в храмы, чтобы поставить свечку, помолиться и порадоваться Рождению Христа.
Рождество – самый любимый и светлый праздник для прихожан. Это первенствующий среди двунадесятых праздников православной церкви. Считается, что Рождество возрождает веру в чудеса и доброту. Это ощущается и в атмосфере.
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Храмы украшают елями, по традиции из веток делают вертеп –своеобразный «кукольный театр», воссоздающий сцену рождения младенца Иисуса. Храмы украшают цветами, а священники облачаются в белые одежды. Ну и, конечно, Вифлеемскую звезду тоже можно увидеть, которая возвестила радостную весть о рождении Христа.
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В Рождество переплетены множество церковных и народных традиций. Закончился Рождественский пост, и сегодня принято собираться за праздничной трапезой всей семьей, ходить в гости и делать добрые дела. Вот мы, например, наблюдали, как молодые люди привезли сюда, в собор, подарки для больных деток.
Радость от Рождества продолжится вплоть до Крещения Господня. Это время Святок. Проводить это время принято весело, шумно, можно гадать и колядовать.
Впрочем, сегодня священнослужители советуют не отвлекаться от духовной радости, сосредоточиться на ней.