Православные верующие отмечают Рождество Христово. Что сейчас происходит у Собора святых апостолов Петра и Павла в Минске?

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмечают 7 января Рождество также Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда.

Рождественские богослужения 7 января проходят в каждой церкви страны. По сложившейся традиции светлый праздник с белорусами в одном из храмов разделил Президент. Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением» В белорусских церквях праздничные богослужения в честь Рождества Христова начались еще накануне вечером. В храмы люди идут и сейчас. У Собора святых апостолов Петра и Павла в Минске работает съемочная группа СТВ. На связи со студией наш корреспондент Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Светлого Рождества! Мы находимся у древнейшего из действующих православных храмов Минска – Свято-Петропавловского собора. Ему более 400 лет. Божественные литургии прошли здесь в полночь и утром, как и во всех православных храмах по всей стране. И сейчас верующие устремляются в храмы, чтобы поставить свечку, помолиться и порадоваться Рождению Христа. Рождество – самый любимый и светлый праздник для прихожан. Это первенствующий среди двунадесятых праздников православной церкви. Считается, что Рождество возрождает веру в чудеса и доброту. Это ощущается и в атмосфере. Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Креста Господня и сувенирный бронзовый колокол