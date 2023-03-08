«Босс в юбке – это уже тренд». Почему современные женщины часто встают у руля?

По улицам расплывается аромат цветов. 8 марта не только Беларусь, но и весь мир отмечает Международный женский день. Этот праздник у всех ассоциируется с цветами и подарками, а ведь каких-то 100 лет назад в этот день представительницы прекрасной половины человечества боролись за свои права. О том, какая она, современная женщина, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

В последнее время женщина-руководитель уже никого не удивляет и не шокирует. Как вы считаете, босс в юбке – это уже тренд?