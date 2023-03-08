«Босс в юбке – это уже тренд». Почему современные женщины часто встают у руля?

По улицам расплывается аромат цветов. 8 марта не только Беларусь, но и весь мир отмечает Международный женский день. Этот праздник у всех ассоциируется с цветами и подарками, а ведь каких-то 100 лет назад в этот день представительницы прекрасной половины человечества боролись за свои права. О том, какая она, современная женщина, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В последнее время женщина-руководитель уже никого не удивляет и не шокирует. Как вы считаете, босс в юбке – это уже тренд?
Оксана Щерба, начальник отдела культуры:
Действительно, это уже никого не удивляет и не шокирует. Правильно вы сказали, каждому времени свойственны, наверное, те или иные тренды и традиции. Все правильно, раньше женщина реализовывала себя. Сегодня, действительно, время предъявляет свои требования к образу женщины, ее внешнему виду, деловым качествам. Сегодня женщина-руководитель – это нормально. Все нормально это воспринимают. Другой вопрос, что, правда, мы действительно, наверное, стали более требовательными к себе. Потому что, если ты женщина-руководитель, значит должна не просто хорошо выглядеть. Быть стильной, подавать пример своим внешним видом, своими поступками подчиненным, с которыми ты работаешь. Сегодня требования времени женщине-руководителю быть информированной, хорошо ориентироваться в потоке поступающей информации. Это нормально воспринимается сегодня теми мужчинами, которые рядом.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Не все выдерживают такую гонку. Я уверена, что очень многие быстро сходят с дистанции, потому что это требует колоссальных усилий над собой, чтобы соответствовать должности, статусу матери и все на свете успевать.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Не все руководители, только лучшие из лучших.
Есения Микулич, певица:
Можно я немножко скажу? Сейчас у меня ситуация такая – мне предложили должность директора дворца культуры. На деревообрабатывающем заводе, я подала заявку, кандидатура освободилась. Я работала 17 лет на производстве простым рабочим, а теперь как-то для себя нашла, что хочу быть директором. Почему бы и нет? Я учусь в университете, хочу быть начальником и смогу. В любое время женщина может стать тем, кем хочет.
Алеся Лакина:
Мне кажется, тут главное – внутренний стержень.
Есения Микулич:
Да.
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