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В Могилёве обсудили нововведения вступительной кампании. На чём акцентировали внимание родителей?

15 декабря 2022 11:06
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Новости Беларуси. Поступить в высшее учебное заведение, минуя стадию стресса. В Могилеве 15 декабря обсуждали нововведения вступительной кампании в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждения прошли в рамках встречи председателя общественного объединения «Белая Русь» с местным активом.  

В Могилёве обсудили нововведения вступительной кампании. На чём акцентировали внимание родителей?-1

В ходе диалога было отмечено, что новые правила не усложняют, а упрощают самый волнительный момент для абитуриента. Предлагаемые изменения дадут возможность не дублировать экзамены, а значит, снизят нагрузку на выпускников.  

В Могилёве обсудили нововведения вступительной кампании. На чём акцентировали внимание родителей?-4

У тех, кто показывает высокие результаты в учебе, появится дополнительный шанс поступить в вуз без вступительных экзаменов. Согласно новым правилам, победители вузовских олимпиад фактически могут стать студентами уже в марте-апреле.  

В Могилёве обсудили нововведения вступительной кампании. На чём акцентировали внимание родителей?-7

Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:  
Второй этап – это целевой набор. Абитуриенты могут быть зачислены в июне, фактически еще не имея, даже не сдавая централизованные экзамены в виде ЦТ. И сам централизованный экзамен будет максимально комфортным для абитуриента, потому что он будет проходить в знакомом ему окружении. Вместе с теми одноклассниками, с которыми он прошел все эти 11 лет.  

В Могилёве обсудили нововведения вступительной кампании. На чём акцентировали внимание родителей?-10

Такие новации нацелены сделать вступительную кампания максимально комфортной, при этом понятной и прозрачной.  

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# Вступительная кампания # общество # Денис Дук # Фотофакт

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