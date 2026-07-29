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Белорусские аграрии намолотили более 3 млн тонн зерна с учетом рапса

29 июля 2026 07:32
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В Беларуси намолочено более трех миллионов тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии намолотили более 3 млн тонн зерна с учетом рапса-2

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объемы выросли сразу на миллион тонн. Тройка регионов-лидеров определилась четко. На первом месте Брестская область. За ней уверенно идут Минская и Гродненская. В целом по стране убрано более 35 % площадей. В счет госзаказа без задержек поступают продовольственное зерно, маслосемена рапса и пивоваренный ячмень.

# Уборочная кампания

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