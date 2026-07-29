Белорусские аграрии намолотили более 3 млн тонн зерна с учетом рапса

В Беларуси намолочено более трех миллионов тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объемы выросли сразу на миллион тонн. Тройка регионов-лидеров определилась четко. На первом месте Брестская область. За ней уверенно идут Минская и Гродненская. В целом по стране убрано более 35 % площадей. В счет госзаказа без задержек поступают продовольственное зерно, маслосемена рапса и пивоваренный ячмень.