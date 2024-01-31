Новый виток в развитии медицины! Как выполняется поручение Президента?
Новости Беларуси. Современные сельские жители не должны чувствовать себя обделенными. Политика Беларуси направлена на то, чтобы повсеместно люди были в равных условиях: это касается и услуг связи, и транспортного сообщения, и медицинского обслуживания. Развитие системы здравоохранения находится на постоянном контроле Президента. Второе дыхание многие региональные больницы получили после майского совещания во Дворце Независимости.
Примеров предостаточно: в амбулатории агрогородка Вертелишки, что под Гродно, появилась своя соляная пещера. В Сенненской районной больнице провели модернизацию.
Алена Жиборт побывала по названным адресам.
Амбулатории в Вертелишках около 10 лет. Здесь можно получить всю необходимую помощь. А раз в месяц в агрогородок приезжают еще и специалисты из Гродно.
Алена Жиборт, корреспондент:
Вертелишковская амбулатория обслуживает порядка 5 тысяч человек. Здесь работают кабинеты врача общей практики, физиотерапевтический кабинет, процедурный, прививочный, кабинет функциональной диагностики, а также смотровой и стоматологический. Кроме этого, здесь есть отделение дневного пребывания.
Пациенты амбулатории – жители почти 30 сельских населенных пунктов. Совсем недавно в учреждении здравоохранения появилось современное массажное кресло и спелеокомната. Это подарки местным жителям от сельскохозяйственного предприятия, на территории которого находится амбулатория.
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