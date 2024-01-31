Новый виток в развитии медицины! Как выполняется поручение Президента?

Новости Беларуси. Современные сельские жители не должны чувствовать себя обделенными. Политика Беларуси направлена на то, чтобы повсеместно люди были в равных условиях: это касается и услуг связи, и транспортного сообщения, и медицинского обслуживания. Развитие системы здравоохранения находится на постоянном контроле Президента. Второе дыхание многие региональные больницы получили после майского совещания во Дворце Независимости.

Примеров предостаточно: в амбулатории агрогородка Вертелишки, что под Гродно, появилась своя соляная пещера. В Сенненской районной больнице провели модернизацию.