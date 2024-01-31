Прямой эфир

Новый виток в развитии медицины! Как выполняется поручение Президента?

31 января 2024 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Современные сельские жители не должны чувствовать себя обделенными. Политика Беларуси направлена на то, чтобы повсеместно люди были в равных условиях: это касается и услуг связи, и транспортного сообщения, и медицинского обслуживания. Развитие системы здравоохранения находится на постоянном контроле Президента. Второе дыхание многие региональные больницы получили после майского совещания во Дворце Независимости.

Примеров предостаточно: в амбулатории агрогородка Вертелишки, что под Гродно, появилась своя соляная пещера. В Сенненской районной больнице провели модернизацию.

Алена Жиборт побывала по названным адресам.

Новый виток в развитии медицины! Как выполняется поручение Президента?-1

Амбулатории в Вертелишках около 10 лет. Здесь можно получить всю необходимую помощь. А раз в месяц в агрогородок приезжают еще и специалисты из Гродно.

Новый виток в развитии медицины! Как выполняется поручение Президента?-4

Алена Жиборт, корреспондент:
Вертелишковская амбулатория обслуживает порядка 5 тысяч человек. Здесь работают кабинеты врача общей практики, физиотерапевтический кабинет, процедурный, прививочный, кабинет функциональной диагностики, а также смотровой и стоматологический. Кроме этого, здесь есть отделение дневного пребывания.

Новый виток в развитии медицины! Как выполняется поручение Президента?-7

Пациенты амбулатории – жители почти 30 сельских населенных пунктов. Совсем недавно в учреждении здравоохранения появилось современное массажное кресло и спелеокомната. Это подарки местным жителям от сельскохозяйственного предприятия, на территории которого находится амбулатория.

Далее смотрите в видео.

# Медицина # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: они поклоняются самой жестокой нации в мире! Их хозяева – непревзойдённые подлые садисты!
31 января 2024 16:59

Азарёнок: они поклоняются самой жестокой нации в мире! Их хозяева – непревзойдённые подлые садисты!

Роман Головченко и Игорь Бабушкин обсудили сотрудничество Беларуси и Астраханской области
31 января 2024 16:52

Роман Головченко и Игорь Бабушкин обсудили сотрудничество Беларуси и Астраханской области

Депутаты Палаты представителей приняли изменения в закон по вопросам детских пособий
31 января 2024 16:51

Депутаты Палаты представителей приняли изменения в закон по вопросам детских пособий