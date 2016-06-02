Старт для гимназистов, финиш для выпускников: белорусские школьники сдают экзамены

Новости Беларуси. Непростым этот четверг выдался для будущих пятиклассников. 2 июня началась вступительная кампания в гимназии. Они должны написать два диктанта по языкам и решить контрольную по математике. Этим утром настроиться пришлось на русский язык.

Одни из самых напряженных дней начались и у будущих студентов. До 11 июня ребята будут сдавать выпускные экзамены в школе.

Будущие пятиклашки взялись за ручки ровно в 11.00. Диктант по русскому языку пишут с особой старательностью. По ходу чтения ребята успевают проверить каждое слово.

Школьники:

Я думала над каждым словом, чтобы не ошибиться, перепроверяла все.

Слов таких особо сложных не было. Я хочу сюда поступить, потому что тут хорошее образование дают.

А чтобы поступить, нужно сдать еще 2 экзамена. 4 июня ребята напишут контрольную работу по математике, 7-го — диктант по белорусскому языку. Все переживают: подготовка заняла не один месяц.

Но самая напряженная атмосфера царит здесь, во дворике гимназии. Родители то и дело поглядывают на часы и волнуются за своих чад. Еще бы. Это первый в их жизни экзамен.

Меньше часа и потенциальные гимназисты уже тараторят о прошедших испытаниях.

Для кого-то старт, а для кого-то финиш. Выпускные классы тоже сдают экзамены. В 19-ой школе — по математике. 9-классница Люда пока остановилась на девятой задаче.

Людмила Макаревич, учащаяся 9 класса средней школы № 19 Минска:

Задача на процентное содержание раствора в кислоте. Перекликается с химией, но это математическая задача.

На решение 10 задач дается 4 часа. Но как показывает практика, многие справляются гораздо раньше.

Марина Морозова, учитель математики средней школы №19 Минска:

Сегодня не составляло никакого труда для ребят решить эти задания. У нас есть ребенок, который решил эти задания, весь вариант за 40 минут.

Инна Шапкова, учитель белорусского языка и литературы средней школы №19 Минска:

Мы рыхтаваліся. Прапісалі шмат тэкстаў. Пагэтаму сёння на экзамене вучні спакойна пісалі.

Одни из самых напряженных дней и у 11-классников. До 11 июня ребята будут сдавать выпускные экзамены в школе. А после, начиная с 13 числа, абитуриенты начнут решать задания по централизованному тестированию. К слову, в этом году тесты сдадут более 100 тысяч человек.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Традиционно популярный предмет – это русский язык. Задания готовы. То, что касается их содержания. Всегда на особом контроле находится вопрос соответствия заданий школьной программе.

А наши герои сдавать тестирование будут еще не скоро. На подготовку к решающему испытанию у Люды есть 2 года. Девушка времени не теряет. Самостоятельно штудирует химию и биологию. Главное, потенциал есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.