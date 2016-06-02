В Беларуси прощаются с известным экономистом Андреем Туром: какую роль он сыграл в развитии государства

Новости Беларуси. 2 июня в Минске прощались с известным экономистом Андреем Туром. Церемония прошла в БНТУ — университете, который стал его последним местом работы. Соболезнования от имени главы государства зачитал первый заместитель главы Администрации Президента. Напомню, Андрей Тур ушел из жизни на 63 году после продолжительной болезни.

Коренной петербуржец с исконно белорусской фамилией. Тур приходит во властные кабинеты в 95-ом, когда экономика молодого государства погружается в дебри рыночного хаоса. Вторым человеком в Министерстве экономики он становится в самый сложный период. Меняются руководители ведомства и подходы к управлению экономикой, а Андрей Николаевич в течение 16 лет в должности.

Андрей Тур:

И ментально, и идеологически, и технологически, что немаловажно, мы не научились экономить.

Туру – 58 и у него новый тур в карьере. В Администрации Президента он курирует экономический блок исходя из политических особенностей. Опять задача не из лёгких и снова слово Туру. Легко – о сложном, прогрессивно – о непопулярном. За это его оценили журналисты.

Андрей Тур:

Из этой гаммы у меня все белорусское. Галстук белорусский, рубашка белорусская, и костюм тоже.

В 27 – становится кандидатом наук, в 39 – доктором. Он не только умело ставил диагнозы экономике, но и выписывал дельные советы. От предложения «жить по средствам» до либеральных инициатив. Сразу и все на «отлично» оценили разработки Тура для четвёртой Директивы Президента. Бизнес-климат в Беларуси тогда потеплел от умеренного ближе к тропическому, а градус предпринимательской активности заметно поднялся.

Андрей Тур:

Проблема частного сектора в основном состоит на сегодняшний день в том, чтобы служить с точки зрения субконтрактации. Это проблема, когда крупные предприятия, занимаясь стратегическим направлением своего развития. То, что может сделать мелкий, средний бизнес и то, что он должен делать с точки зрения кооперационных связей. Вот это увеличение доли за счет этого. И, конечно, там, где речь идет о сфере услуг.

Опыт и знания в 150 научных работах и монографиях. А пользу и от вербального общения с Туром не смогут подсчитать даже самые способные студенты, может кто-то из учеников сможет превзойти Учителя экономики, которым был и остается Андрей Тур. В карьере он был старожилом и долгожителем, чего не скажешь об обычной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.