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Белорусская гуманитарная помощь доставлена в Эквадор

02 июня 2016 16:49
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Новости Беларуси. Из Эквадора вернулся белорусский Боинг. На другом конце света он находился с важнейшей гуманитарной миссией. Более 20 тысяч километров белорусские спасатели преодолели для того, чтобы доставить 50 тонн груза в пострадавшую от сильнейшего за последние 70 лет землетрясения страну. Все это предметы первой необходимости.

Отмечу, приземлился самолет не в столице страны, а в наиболее пострадавшем от разгула стихии  -  городе Манта. Палатки, одеяла, передвижные дизельные электростанции, раскладные кровати – всё в соответствии с просьбой принимающей помощь стороны.

Игорь Полуян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Эквадор:
Беларусь не могла остаться в стороне этого горя. Мы братские, дружеские страны оказали посильную помощь эквадорскому народу.

Цезар Навас, министр безопасности Республики Эквадор:
В первую очередь я хочу поблагодарить правительство и народ Беларуси за этот жест солидарности, который вы оказываете после разрушительного землетрясения 16 апреля. Доставка этого гуманитарного груза показывает нам, насколько важны наши дружественные связи.

# общество # Беларусь-Эквадор # Игорь Полуян

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