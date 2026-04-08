В Могилевской области завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о покушении на убийство

В Могилевской области завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о покушении на убийство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед судом предстал 45-летний житель областного центра, который в состоянии алкогольного опьянения напал на свою сожительницу и применил насилие к ее матери.

Следствием установлено: в августе 2025 года между парой произошел конфликт на почве ревности. Мужчина проявил крайнюю агрессию, нанеся женщине многочисленные травмы. Затем, пользуясь физическим превосходством, он сбросил ее с балкона второго этажа. Когда мать попыталась вмешаться, обвиняемый применил силу и к ней. Убедившись, что сожительница выжила, мужчина попытался продолжить расправу. Он силой затащил избитую обратно в квартиру и вновь пытался сбросить ее с высоты.