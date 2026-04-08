В Могилевской области завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о покушении на убийство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед судом предстал 45-летний житель областного центра, который в состоянии алкогольного опьянения напал на свою сожительницу и применил насилие к ее матери.
Следствием установлено: в августе 2025 года между парой произошел конфликт на почве ревности. Мужчина проявил крайнюю агрессию, нанеся женщине многочисленные травмы. Затем, пользуясь физическим превосходством, он сбросил ее с балкона второго этажа.
Когда мать попыталась вмешаться, обвиняемый применил силу и к ней. Убедившись, что сожительница выжила, мужчина попытался продолжить расправу. Он силой затащил избитую обратно в квартиру и вновь пытался сбросить ее с высоты.
Наталья Лобачева, старший прокурор по особым поручениям отдела прокуратуры Могилевской области:
Крики женщин услышали соседи, которые долгое время пытались попасть в квартиру. Когда их смогла впустить мать потерпевшей, неравнодушные граждане пресекли противоправное действие. В результате могилевчанке причинены тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни, а ее матери побои.
С учетом представленных государственным обвинителям доказательств Могилевский областной суд постановил обвинительный приговор. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Кроме того, к осужденному применено принудительное лечение от хронического алкоголизма. Исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда (21 тысяча рублей) удовлетворены полностью. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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