Белорусские Ромео и Джульетта! «Черный замок Ольшанский» – вымысел или основан на реальных событиях?

Словно застывший стражник, замок прославил Владимир Короткевич. После выхода романа «Черный замок Ольшанский» Гольшаны стали пристанищем для поклонников мистики и фантастики. В основу сюжета легла страшно романтичная история о несчастной любви молодой княжны Анны Гордиславы Ольшанской и бедного парня Гремислава Валюжинича.

Кавалер приходил на свидание, переодевшись в черные одежды монаха, чтобы остаться незамеченным. Но дама сердца была не свободна. О тайных встречах узнал хозяин замка, злой супруг Витовт Ольшанский. Месть была лютой. Ромео и Джульетту опустили в глубокое подземелье. С тех пор в лунную ночь по стенам замка скитаются Белая дама и Черный монах, которые охраняют замок от непрошеных гостей.

Анастасия Новицкая, директор Ошмянского краеведческого музея им. Ф. К. Богушевича:

Владимир Короткевич бывал здесь на съемках фильма «Память камня». Замок вдохновил его, и, вернувшись домой, спустя несколько лет он написал роман «Черный замок Ольшанский», который посвятил своей жене Валентине Брониславовне. Конечно же, после выхода романа у местных школьников появился вопрос, а действительно ли события, которые описывает автор, происходили в замке. Местные школьники написали письмо автору, и ответ не заставил себя ждать. Автор признается: прямых аналогий искать не стоит. Это сборный образ замков Беларуси.