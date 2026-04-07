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Белорусские Ромео и Джульетта! «Черный замок Ольшанский» – вымысел или основан на реальных событиях?

07 апреля 2026 18:17
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Словно застывший стражник, замок прославил Владимир Короткевич. После выхода романа «Черный замок Ольшанский» Гольшаны стали пристанищем для поклонников мистики и фантастики. В основу сюжета легла страшно романтичная история о несчастной любви молодой княжны Анны Гордиславы Ольшанской и бедного парня Гремислава Валюжинича.

Белорусские Ромео и Джульетта! «Черный замок Ольшанский» – вымысел или основан на реальных событиях?-2

Кавалер приходил на свидание, переодевшись в черные одежды монаха, чтобы остаться незамеченным. Но дама сердца была не свободна. О тайных встречах узнал хозяин замка, злой супруг Витовт Ольшанский. Месть была лютой. 

Ромео и Джульетту опустили в глубокое подземелье. С тех пор в лунную ночь по стенам замка скитаются Белая дама и Черный монах, которые охраняют замок от непрошеных гостей. 

Белорусские Ромео и Джульетта! «Черный замок Ольшанский» – вымысел или основан на реальных событиях?-4

Анастасия Новицкая, директор Ошмянского краеведческого музея им. Ф. К. Богушевича:
Владимир Короткевич бывал здесь на съемках фильма «Память камня». Замок вдохновил его, и, вернувшись домой, спустя несколько лет он написал роман «Черный замок Ольшанский», который посвятил своей жене Валентине Брониславовне. Конечно же, после выхода романа у местных школьников появился вопрос, а действительно ли события, которые описывает автор, происходили в замке. 

Местные школьники написали письмо автору, и ответ не заставил себя ждать. Автор признается: прямых аналогий искать не стоит. Это сборный образ замков Беларуси. 

Белорусские Ромео и Джульетта! «Черный замок Ольшанский» – вымысел или основан на реальных событиях?-6

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Была ли какая-то предыстория? Может быть, он вдохновился какой-то местной легендой гольшанской? 

Анастасия Новицкая:
Есть. Существует легенда о безродном юноше из бедной семьи, который влюбился в богатую княжну из этого замка. Но отец этой княжны был, конечно же, против этого брака. Он приказал замуровать безродного юношу в одной из стен этого замка. Поэтому легенда, которую скажут местные жители, немного отличается от той, что нам подал Владимир Короткевич. 

Подробнее смотрите в видео.

# Туризм # Мистика и мифология # История # Владимир Короткевич # Замки Беларуси # Анастасия Макеева

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