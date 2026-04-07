Новая линия работает в Чериковском лесхозе – вот почему это выгодно не только местным

Древесина – один из ключевых природных ресурсов для Беларуси, поэтому перед лесной отраслью стоит амбициозная задача: не просто поставлять за рубеж, а продавать с максимальной отдачей. А для этого нужна эффективная переработка. В лесхозах страны в ближайшие два года планируют реализовать около 30 инвестпроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это продолжение уже начатой работы – в 2025 году модернизировали 29 деревообрабатывающих цехов. Результат – новые рабочие места, глубокая переработка и укрепление экспортного потенциала. Один из таких проектов – новая линия в Чериковском лесхозе. Она заработала месяц назад. Как новые технологии меняют экономику района и почему это выгодно не только местным жителям? Детали – у наших корреспондентов.

Еще месяц назад кругляк такого диаметра в Чериковском лесхозе был проблемой. Старая лесопильная система максимум брала 25 сантиметров в диаметре. Все, что больше, приходилось продавать как сырье. Новая линия развернула эту экономику на 180 градусов. Теперь деревья-гиганты – самый ценный ресурс. Один такой ствол дает в три раза больше пиломатериала. И уходит он уже не за копейки, а на экспорт в Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль по цене готового продукта, а не сырья.

Александр Жебин, директор Чериковского лесхоза:

В чем преимущество? Так называемая мелкотоварная древесина – 14-25 – всегда в республике была востребована, все время был дефицит. И для себя все время немножко не хватало. А новая линия позволяет перерабатывать ту древесину, которая у нас все время в избытке. То есть от 26 и более у нас постоянно в профиците.

Лазерный контроль, автоматическая настройка под каждое бревно и минимальный отход в щепу. Ключевое отличие – точность. Старая линия давала погрешность до сантиметра, новая – до миллиметра. Это сразу плюс 15 % выхода качественного пиломатериала.