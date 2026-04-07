Новый микрорайон Зеленый Бор появится в Минске

Социальная инфраструктура Минска расширяется, а вместе с ней возводят жилье. Так, по соседству с Колодищами вырастет новый столичный микрорайон Зеленый Бор, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Старт работ – уже в 2026 году. На первом этапе, согласно проекту, возведут четыре высотки. Это будет продолжение Партизанского района – с социальным жильем для многодетных семей и нуждающихся в улучшении условий. Рядом появится необходимая инфраструктура – с детским садом и физкультурными центрами. Сейчас к новой строительной площадке обустраивают отдельную дорогу.

Анжела Бабарико, директор УКС Мингорисполкома:

Здесь будут построены электродома – Президент поручил максимально электрифицировать жилье. Поэтому принято распоряжение Президента, и здесь будет построено, начиная с первого этапа, это Колодищи – 1,2 миллиона квадратных метров. И Зеленый Бор – 3 миллиона квадратных метров. В настоящее время заключены договора, ведется разработка магистральной инфраструктуры, а также застроек микрорайонов.

Опыт эксплуатации электродомов и сухого отопления уже опробовали в Смолевичах и в поселке Солнечном. По подобной схеме будет работать и Зеленый Бор.