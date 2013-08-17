В Могилевской области сельхозпредприятия начали помогать в уборке урожая с частных подворий

Новости Беларуси. В некоторых районах Могилевской области сельхозпредприятия завершили жатву на своих полях и уже начали помогать в уборке урожая с частных подворий. Примечательно, что в 2013 году – как никогда рано.

Мария и Владимир Аристовы такого раннего приезда комбайнов на свой приусадебный участок и не ожидали. Середина августа, а зерно уже в закромах.

Владимир Аристов:

В этом году хорошо убрали, погода подслужила. Спасибо.

Жители села не понаслышке знают: пока СПК не уберет свои угодья, на подворьях техники не жди. 86-летняя Валентина Владимировна живет одна, родные – в городе. Подмога приезжает только на выходные. Так что сегодняшняя помощь от сельхозпредприятия оказалась как нельзя кстати.

Валентина Дучкова:

Каждый год приезжали, когда картошку копали. А в этом раньше. Я все время мечтала сжать, когда приедет мой сын. Он мне и перенесет.

Алла Жигунова, председатель профсоюзного комитета СПК «Комсеничи»:

В этом году благодаря благоприятным погодным условиям Круглянский район в короткие сроки справился с уборкой, в том числе и наше хозяйство. Поэтому уже с сегодняшнего дня наши комбайны пошли помогать людям убирать приусадебные участки.

Комбайнер Дмитрий Кротов со своим помощником Борисом Солнцевым – первый экипаж, приехавший помогать сельчанам. Молодые аграрии сегодня как никогда ощутили свою надобность.

Дмитрий Кротов, комбайнер СПК «Комсеничи»:

Люди, конечно, нас ждут, без нас не справятся. Мы приезжаем и убираем это зерно.

Борис Солнцев, помощник комбайнера СПК «Комсеничи»:

Пока позволяет погода, мы стараемся помочь.

Мы только сегодня приступили. В день подворий 15-20 нужно убрать.

На помощь сельчанам руководство СПК выделило 8 комбайнов. Даже по самым скромным подсчетам, урожай зерновых на участках уберут максимум за 5 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.