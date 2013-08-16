Областная педагогическая конференция прошла в Борисове

Новости Минской области. В Борисове прошла областная педагогическая конференция. Новые подходы в системе образования региона обсудили около тысячи человек: учителя, родители и ученики, представители общественных объединений, руководства облисполкома и Министерства образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этом году за парты в Минской области сядут почти 140 тысяч детей, в том числе 14 тысяч первоклассников. Все образовательные учреждения готовы принять учеников. Также решена проблема с нехваткой учителей, особенно в сельских школах. В этом году около 800 молодых специалистов пришли в образовательные учреждения столичного региона. Местные власти обещают помочь выпускникам педвузов обустроиться по новому месту жительства и работы.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Есть некоторые сложности по укомплектованию качественными педагогами физики, математики, иностранного языка. Но я думаю, что мы и с этой проблемой справимся. Поэтому с тем комплектом учителей и тем количеством обучающихся, а их у нас в этом году 137 тысяч, в том числе 14 тысяч - это первый класс, я думаю, будет организован качественный учебный процесс. И мы в состоянии его обеспечить.

Галина Казак, начальник управления образования Миноблисполкома:

Подготовка учреждений к учебному году завершается. Сейчас завершается работа комиссий по приемке. Готовность на вчерашний день составляет практически 92%, подписано 67% паспортов готовности. Я думаю, в понедельник эта цифра будет более высокой. Практически все учреждения образования своевременно примут ребят, проведут достойно линейки.

Главная тема нынешнего августовского форума - качество образования и внедрение информационных компьютерных технологий. По словам министра образования Сергея Маскевича, инновации и креативные проекты - отличительные черты системы обучения столичного региона. На специализированной выставке педагоги и ученики представили интересные идеи и нестандартные подходы в обучении детей.

Поддерживают в школах региона и предпринимательскую активность учеников. Всего за год дети без отрыва от учебы заработали 137 миллионов рублей в школьных бизнес-компаниях. И опыту Минской области в этой сфере следует подражать другим регионам страны, активнее внедрять смелые идеи и изобретения школьников.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Минская область - одна из инновационных площадок в республике. Здесь достаточно много, я бы сказал, оригинального. Самое главное, что мне здесь в наибольшей степени нравится, что здесь инновации как-то связаны с постоянными реализациями технического плана, связаны с тем, чтобы сформировать у ребенка предприимчивость, находчивость. Вот в этом плане очень существенно отличается Минская область.

На областном форуме педагогических работников не ограничились лишь обсуждением проблем современного образования. Накануне первого сентября заслуженные работники образования Минской области получили специальные грамоты и знаки почета.