Бренд «Сноуден» создадут в Китае

Новости Китая. Бренд под названием «Сноуден» может появиться в Пекине. Компания по разработке технологий для электромобилей уже подала заявку на регистрацию товарного знака. Согласно законодательству Китая, процесс регистрации может занять от 12 до 15 месяцев.

Чжу Хэфен, менеджер компании:

Мы ведем переговоры с китайскими компаниями и планируем запустить производство автомобилей, оснащенных нашими технологиями, к концу года.

Под «нашими» менеджер подразумевает сверхсекретные технологии и продукцию, которые будут включать в себя съемные аккумуляторные батареи, методы быстрой их зарядки и переделка обычных автомобилей в электрические. Представители пока малоизвестной фирмы уверены: они, подобно Сноудену, уже совершили революционный прорыв в своей области.

Эксперты предполагают, что идея зарегистрировать фамилию бывшего агента американской разведки Эдварда Сноудена как товарный знак потерпит фиаско. И на то есть свои причины. Среди них и то, что китайское правительство может счесть имя слишком политизированным.

Справка ctv.by

Эдвард Сноуден – американский технический ассистент и бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию Агентства национальной безопасности, касающуюся массовой слежки американских спецслужб за своими гражданами, а также гражданами других стран, в частности – Евросоюза. Документы, предоставленные Эдвардом Сноуденом, свидетельствуют о том, что совершенно секретная программа Агентства национальной безопасности позволяет аналитикам проводить без предварительного разрешения поиск через обширные базы данных, содержащие электронную переписку, и через онлайновые чаты, а также просматривать истории интернет-поиска миллионов людей.

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