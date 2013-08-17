С золотой и двумя серебряными медалями вернулись белорусские студенты с Международной математической олимпиады

Новости Беларуси. Три медали: «золото» и два «серебра». С таким результатом вернулись домой белорусские студенты с Международной математической олимпиады. Победителей поздравляли в Белорусском государственном университете.

Интеллектуальное состязание проходило в Болгарии и собрало более 300 сильнейших математиков из 35 стран мира. В течение двух дней участникам необходимо было решить 10 задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Журавков, первый проректор Белорусского государственного университета:

У нас всегда очень сильная математическая школа. И мы очень надеемся, что эти ребята будут продолжать славные традиции математических школ нашего университета, нашей республики и прославятся как сами, так и университет, страну в целом по всему миру.

Когда такие ребята выигрывают Олимпиаду, то их сразу берут на учет ведущие фирмы, ведущие университеты, научно-исследовательские институты в мире.

Студенты БГУ принимают участие в престижных математических состязаниях уже 13 лет. За это время на счету вуза 37 золотых, 30 серебряных и 5 бронзовых медалей. Участники отмечают: год от года решать задачи становится только сложнее.

Сергей Финский, золотой призер XX Международной математической студенческой Олимпиады:

Задачи в этом году были подобраны достаточно неординарные, то есть, если сравнивать с предыдущим годом, совершенно различаются. На Олимпиадах такого сорта часто делают, чтобы все уезжали достаточно радостными. Первые две задачи за каждый день ставят очень простые. В этом году как-то не получилось их сделать, поэтому было много ребят, которые во второй день, например, ни одной задачи совершенно не решили.