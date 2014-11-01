Новости Беларуси. В Могилевской области прошел образовательный форум для перспективных молодых специалистов, которые входят в кадровый резерв региона. Большинство из них уже занимает руководящие должности, хотя многим еще нет и 30. Но их организаторские способности заметили, и сейчас ценные кадры проходят подготовку.

Молодые руководители смогли задать все интересующие вопросы более опытным коллегам — руководителям районного, областного и республиканского уровня. Молодежь интересовали как конкретные вопросы – как улучшить кадровую политику, так и философские – что важнее: признание или деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Руководитель — это не только человек, который получил высшее образование, но и обладает способностью работать с людьми, организовывать, мотивировать, координировать работу. И здесь отрабатываются технологии, чтобы 10 лет не прошли даром. Чтобы здесь можно было получить такую подготовку.

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Дарья Кузьмина и сама может рассказать, как стать руководителем. В свои 22 она возглавляет филиал одного из республиканских сельхозпредприятий. В детстве девушка хотела стать экскурсоводом, но после школы поступила в аграрный колледж и начала работать в местном хозяйстве зоотехником. Но организаторские способности, что называется, у нее в крови. Дарью быстро заметили, и она попала в перспективный кадровый резерв Могилевской области.

Дарья Кузьмина, начальник филиала республиканского унитарного сельскохозяйственного предприятия по племенному делу:

Это очень хороший старт для карьеры на госслужбе. С нами постоянно проводят семинары, тренинги. На них мы самосовершенствуемся, учимся управлять, изучаем психологию управления, деловой этикет.

Дарья учится в Витебской ветеринарной академии и мечтает дальше идти вверх по карьерной лестнице. Молодой руководитель считает, что для этого у нее есть все: поддержка более опытных коллег и, что немаловажно, характер.

Дарья Кузьмина, начальник филиала республиканского унитарного сельскохозяйственного предприятия по племенному делу:

Мужество, твердость характера, непоколебимость, никакой сентиментальности.

На форум приехали молодые специалисты Могилевской области, которые входят в перспективный кадровый резерв региона. На встрече присутствовали и руководители высокого уровня. Несмотря на разницу в статусах, разговор между участниками получился на равных. Молодежь интересовали конкретные вопросы – как улучшить кадровую политику, и философские – что важнее: признание или деньги.

Александр Радьков, первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Не надо отождествлять мотивацию с высокой заработной платой. Найти, что по жизни интересует человека, для чего он предназначен, что ему дано и как это реализовать — это процесс более глубокий. Найди себя, что тебя мотивирует. Это не обязательно зарплата, хотя она должна быть достойной.

Геннадий Лавренков, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Могилевской области:

Главное, чтобы была преемственность. Тот, кто станет перспективным, должен иметь право на стажировки зарубежные. Но это штучный товар. Должен быть план подготовки.

В перспективном кадровом резерве может состоять практически любой молодой специалист. Главное условие – амбиции и, конечно, талант, который, как известно, нужно поддерживать.